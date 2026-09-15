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O Barbanza

La CIG denuncia la situación actual del servicio de transporte escolar en la toda la comarca

Recogen testimonios de por lo menos 10 trabajadores aun no dados de alta comenzado ya el curso

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
15/09/2026 21:30
La CIG denuncia la situación de los autobuses escolares en Barbanza
La CIG denuncia la situación de los autobuses escolares en O Barbanza
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La CIG pone su punto de atención en la situación actual del transporte escolar en la zona de Barbanza, la cual exponen que “la nueva adjudicaria, la empresa Monbus, incumple su obligación de subrogar todo el personal que realizaba el servicio de las líneas escolares en Ribeira y A Póboa”. 

Así mismo, solicitan reuniones con los Concellos de Ribeira e Póboa para tratar la situación, apuntando que “tenemos conocimientos de que la Xunta sabe de los problemas, ya que las Ampas y la Dirección de los centros afectados ya fueron comunicando la situación desde el primer día”.

El sindicato argumenta que hay constancia de diez acompañantes y conductores, procedentes del Grupo de Empresas Ferrín, que aun no han sido dados de alta en la Seguridad Social. Resaltan que a fecha 9 de de este mes ya deberían haberse efectuado, y apuntan que es posible que haya más de los que ellos tienen constancia.

Francisco Domínguez, uno trabajador afectado, cataloga de caótico este comienzo de curso, con "paradas que no se hacen y servicios que llegan tarde a los colegios". Melina Santamaría, expone que tras ser dada de alta el pasado viernes, todavía no sabía sus rutas a 15 de septiembre.

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