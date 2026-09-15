Dos barbanzanos y un cambadés se sitúan en el top de la investigación gallega

Rosa Crujeiras, Ribeira MONICA VILA

Desde la estadística hasta la geología, dos científicos de Barbanza y uno de Cambados son galardonados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) por sus trayectorias singulares y consolidadas en la comunidad. Entre los cinco premiados se encuentran Rosa Crujeiras, de Ribeira; Antonio Casares de A Pobra, y Leandro Alejano, de Cambados. El acto de entrega tendrá lugar durante el Día de Ciencia en Galicia, el próximo 8 de octubre en Santiago de Compostela.

A la catedrática ribeirense de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) le harán entrega de la medalla Enrique Vidal Abascal, de la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación. A Crujeiras, actual rectora de la USC, la reconocen por su trabajo de referencia internacional en el campo de la Estadística, su participación como miembro de la Comisión de Mujeres Matemáticas y como directora científica del CITMAga.

Francisco Rivadulla, A Pobra Cedida

La medalla Antonio Casares Rodríguez, de la sección Química y Geología, será entregada a Francisco Rivadulla Fernández, catedrático de Química Física de la Universidad de Santiago e Investigador del CiQUS. Destacan, de entre toda su investigación, su actual trabajo con los materiales activos para el transporte térmico.

Leandro Alejano, Cambados Cedida

Leandro Alejano Monge, catedrático de Mecánica de As Rochas en la Escola de Enxenería de Minas e Enerxía de la Universidad de Vigo, recibirá la medalla Isidro Parga Pondal. El premiado trasladó que recibir este premio como trabajador de la universidad pública e hijo de una gallega era todo un honor.