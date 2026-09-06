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Rianxo

Rianxo celebró un acto con motivo del regreso de la Virgen de Guadalupe de Asorey a Tanxil

D. A.
06/09/2026 20:00
Miembros de la Asociación Etnológica Rodríguez Castelao, en el acto
Miembros de la Asociación Etnológica Rodríguez Castelao, en el acto
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Rianxo celebró este fin de semana un acto para festejar la reposición de la Virgen de Guadalupe de Francisco Asorey en su emplazamiento histórico de Tanxil. Estuvo presentado por un emocionado Duarte Galbán, miembro de la Asociación Etnológica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, en una cita con más miembros de la entidad, del alcalde, Julián Bustelo; del conselleiro de Cultura, José López Campos, así como de la nieta del escultor y otras autoridades.

También estuvieron representadas diferentes entidades y colectivos de la villa y también del mar, traineras y bateles, del Club de Remo de Rianxo, dornas de la Asociación Setefoghas y otras embarcaciones de bateeiros.

La escultura ya había sido reubicada en los días anteriores. Los trabajos de instalación remataron a comienzos de septiembre, por lo que el acto del día 5 no fue el momento de la colocación física de la pieza, sino la celebración pública de su regreso y de la recuperación de uno de los elementos más reconocibles del paisaje y de la memoria de Rianxo. El regreso pone fin la más de dos décadas de ausencia.

La Virgen había sido instalada en Tanxil en 1932, bajo encargo de Ángel Baltar a Francisco Asorey, y permaneció allí durante más de setenta años. En 2005, los herederos de la familia Baltar decidieron retirarla ante el riesgo por los desprendimientos y por los problemas en el entorno del acantilado. La retirada fue concebida como una medida temporal, pero la escultura permaneció fuera de Tanxil durante más de veinte años. Hasta ahora.

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