Dos heridos graves y hasta siete coches implicados en una salida de vía en la Autovía do Barbanza que provocó un desprendimiento de piedras

El vehículo acabó volcado sobre la calzada Bomberos de Boiro

Un accidente dejó la pasada madrugada a tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras haber volcado su coche tras una salida de vía en la AG-11, conocida como la Autovía do Barbanza. El impacto causó además un desprendimiento de piedras que acabó afectando a otros siete vehículos, que sufrieron diversos daños materiales tras impactar contra las rocas que quedaron sobre la calzada, aunque no se registraron más daños personales.

El suceso se produjo en el kilómetro 16, a la altura de la parroquia rianxeira de Asados, al filo de la una de la mañana. Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil de Rianxo, así como medios de Urxencias Sanitarias de Galicia, que evacuaron al Hospital do Barbanza a los tres ocupantes del primer vehículo, dos de ellos heridos de gravedad.

Asimismo, los efectivos tuvieron que cortar el tráfico en la calzada durante, aproximadamente, media hora para ejecutar las labores de limpieza y la retirada de los vehículos que se vieron afectados por el suceso.

Los equipos de intervención confirmaron que el accidente se produjo tras la salida de vía del vehículo, que posteriormente volcó. Antes de volcar, el coche impactó contra unas rocas, provocando su desprendimiento y la caída de piedras sobre la calzada, que acabó creando un accidente múltiple.