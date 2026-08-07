La nueva ambulancia medicalizada de Barbanza registra 68 movilizaciones en su primer mes

Imagen de archivo de ambulancias en el Hospital do Barbanza Chechu Río

La nueva ambulancia medicalizada de soporte vital avanzando de Barbanza, puesta en marcha el pasado 1 de julio, registra 68 movilizaciones durante su primer mes de funcionamiento. Entre sus actuaciones destacan ocho traslados secundarios de pacientes al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) con patologías tempo-dependientes.

De estos traslados, dos correspondieron a activaciones del programa Progaliam, el protocolo asistencial del Sergas para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante el infarto agudo de miocardio. Además, se realizó un traslado por shock cardiogénico, una situación de extrema gravedad que requiere una actuación urgente y traslado medicalizado.

El dispositivo también intervino en la derivación de pacientes con otras patologías críticas como hemorragia cerebral, ictus hemorrágico o derrame pleural masivo (acumulación de líquido alrededor del pulmón).

Entre los motivos más frecuentes figuran las alteraciones del nivel de consciencia, con 21 intervenciones; los cuadros de disnea o dificultad respiratoria, con nueve; y los traslados activados por indicación hospitalaria, que suman ocho actuaciones. También de atendieron accidentes de tráfico, cuadros de dolor, caídas y otras urgencias.

En este primer mes de funcionamiento, la mayor parte de la actividad de la nueva ambulancia de Barbanza se concentró en Ribeira (40), seguido de Porto do Son (11), A Pobra do Caramiñal (10), Boiro (4), Rianxo (2) y una asistencia en Dodro.

En lo que respecta a los destinos asistenciales, la ambulancia realizó 43 traslados al Hospital do Barbanza, 14 actuaciones se resolvieron en el propio lugar de asistencia y se efectuaron desplazamientos a otros centros hospitalarios cuando la situación clínica lo requirió.

El nuevo recurso asistencial, con base en el Hospital do Barbanza, da cobertura a más de 75.000 vecinos de los concellos de Ribeira, A Pobra, Porto do Son, Boiro y Rianxo.