Varias actividades de promoción económica de O Barbanza reciben un total de 35.430 euros de ayuda de la Diputación de A Coruña

La Feira de Emprego do Barbanza en Boiro es una de las actividades financiadas por la institución provincial

La Diputación de A Coruña hizo pública ayer la resolución de la línea de ayudas económicas a los ayuntamientos de la provincia para la realización de actividades de promoción económica. Entre las 52 localidades entre las que se repartirá un total de 962.953,75 euros, figuran el Ayuntamiento de Ribeira con 20.500 euros para la Feira Artesanal e Mariñeira ‘Artemar’, la Festa do Polbo de Palmeira, Rutas en Catamarán pola Rúa, Procesión do Carme y rutas turísticas guiadas por tierra y por mar ‘Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas’, y el de Boiro con 14.930 euros para la realización de la Feira de Emprego do Barbanza 2026.

El vicepresidente de la institución provincial y titular de Turismo, Xosé Regueira, destacó que “nesta casa temos claro que o noso cometido é apoiar os concellos nas súas necesidades, e este tipo de convocatorias son boa mostra desa vontade” y agregó que las 52 entidades beneficiarias “son elementos dinamizadores chave para a economía local”, por lo que subrayó que “merecen ser axudadas polo concello dos concellos”. Y concluyó que "é vital que a Deputación se implique na promoción das actividades económicas dos concellos, pois unhas entidades locais fortes fan unha provincia forte e socialmente activa”.

Apoyo al estudiantado

Por otro lado, relacionado con la concesión de apoyos económicos, el Ayuntamiento boirense hizo público que abrirá una nueva convocatoria de becas a estudiantes por 8.000 euros, para contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de los estudios postobligatorios en el curso 2026-2027. Esta propuesta de bolsas económicas se divide en dos líneas, una para el alumnado que cursa su formación académica dentro del mismo término municipal y otra para los que la cursan más allá de sus fronteras. Los solicitantes, que tienen 15 días de plazo, contados a partir de la publicación de la convocatoria, para hacer su petición a través del registro o sede electrónica municipal deberán ser mayores de 16 años, estar empadronados en la localidad con una antigüedad mínima de un año y no repetir el curso anterior.