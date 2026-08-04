Las obras en la autovía do Barbanza obligan a realizar cortes parciales

Imagen de archivo de un tramo de la AG-11

Las obras de refuerzo del firme de la autovía do Barbanza (AG-11) obligan a realizar cortes parciales en la calzada a partir del jueves 6 y hasta el martes 11 de agosto, ambos días incluidos. La intervención se desarrollarán también en el fin de semana.

En concreto, se llevará a cabo el corte de la calzada derecha de la AG-11 en la salida 19 de la autovía, en el enlace Taragoña sentido Ribeira. En este caso, y para facilitar la accesibilidad del tráfico, se desbloqueará una sección de las barreras de seguridad de la mediana para permitir el paso de vehículos de un sentido a otro, permitiendo circular por la parte izquierda de la autovía.

Este corte parcial es necesario para conseguir una mayor seguridad de los usuarios de la autovía y de los trabajadores de la obra y para poder avanzar en los trabajos de acondicionamiento del firme de la AG-11.

Las actuaciones de refuerzo de la autovía se harán por tramos de aproximadamente cuatro kilómetros, con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad de la circulación. Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento del firme se realizarán cortes parciales de la calzada en ambos márgenes de la autovía, de forma progresiva y sectorizada, alternando los sentidos de circulación en función de las necesidades derivadas de los trabajos.

Para ello, se desbloquearán las correspondientes secciones de la mediana, adaptadas a las diferentes fases de la obra y a las condiciones de ejecución. Los puntos de transferencia entre calzadas serán debidamente señalizados y balizados.