Rianxo, A Pobra y Boiro albergarán del 6 al 9 de agosto una nueva edición de las jornadas ‘Boviño Wine Fest’

El evento fue presentado ayer en el Pazo de Goiáns por los organizadores, acompañados de autoridades locales y provinciales, entre otros

Las localidades de Rianxo, A Pobra y Boiro serán escenario del 6 al 9 de agosto de una nueva edición de las jornadas ‘Boviño Wine Fest’, que persiguen poner en valor los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) de Barbanza e Iria. Según informaron desde la organización del evento, que encabeza Suso Santamaría y de cuya dirección enológica se encarga Julio Figueroa Treus, las actividades arrancarán a las ocho de la tarde del próximo jueves con una ruta literaria por las casas de escritores de Rianxo y que estará guiada por el dramaturgo Quico Cadaval y la presentación de la bodega ‘Cazapitas’, a cargo de David Rial y que incluirá una cata de cuatro de sus caldos. Además, desde las 21.30 habrá una degustación gastronómica a cargo de Miguel Mosteiro, a la que seguirá la actuación musical de Aum Reggae Band. El coste de las entradas para esa jornada se podrán adquirir en la página web www.apousada.eu por 25 euros.

Al día siguiente, viernes 7, las actividades se trasladarán a A Pobra, donde desde las 20.00 horas habrá una ruta guiada por los viñedos de la bodega Entre Os Ríos, que realizará José Crusat y que contempla la realización a partir de las 21.00 de una cata de cuatro de sus vinos con degustaciones gastronómicas ‘Km 0’ realizadas por Luis Arijón Barazal y desde las 22.00 se contará con la actuación musical de Calequi y Las Panteras. Las entradas tienen un coste de 25 euros.

El sábado 8 las actividades comenzarán desde las doce del mediodía en el Pazo de Goiáns, empezando con una clase magistral gratuita -se precisa reserva previa mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico bovinhowinefest@gmail.com- que impartirá Juanjo Figueroa sobre el presente y horizonte de las bodegas y su importancia e impacto sobre el territorio. A las 13.30 habrá una cata musical de 4 vinos de las bodegas participantes e incluye una degustación de mejillón en escabeche elaborada por Miguel Mosteiro (Gastrolab), por 10 euros, y que se repetirá de 18.45 a 19.45, pero en esta ocasión tendrá un carácter poético. De 19.00 a 22.30 tendrá lugar el ‘Tunel do Viño’ con más de 20 vinos de todas las bodegas participantes, degustación comentada por la Asociación Galega de Sumilleres y otra de mejillón en escabeche, también por 10 euros. Y a las 20.00 llegará el momento del humor con Carlos Blanco mientras se degustan vinos, un evento para el que ya están disponibles las entradas en venta anticipada por 15 euros y en taquilla por 18 euros.

Y el domingo 9, ‘Día do Viño con Sombreiro”, regresará la actividad al Pazo de Goiáns, con una jornada dedicada a Luis Sande Lage, de la bodega ‘Pagos de Brigante’ de Betanzos, y que incluirá un brindis en su nombre (14.30), con entrada gratuita, aunque será necesario realizar la reserva previa a través del envío de un mensaje al e-mail bovinhowinefest@gmail.com, y una paella de mejillones gratuita para todos los asistentes. El programa se iniciará a las doce del mediodía con una ruta histórico-botánica por el propio Pazo de Goiáns, mientras que desde esa hora y hasta las cinco de la tarde -momento en el que se clausurará el Boviño Wine Fest 2026-habrá una presentación de las bodegas participantes y un encuentro con los bodegueros y venta de sus vinos. A las 13.00 habrá una “cata monumental” por 10 euros, seguida de la actuación musical gratuita de la Banda da Balbina. La organización informó que se podrá adquirir el bono ‘Full Pass Boviño 2026’ por 60 euros y que incluye el acceso a todas las actividades de pago.