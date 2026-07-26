Barbanza casi triplica las viviendas de uso turístico en apenas cinco años

Imagen de archivo de turistas en una playa de Arousa Mónica Ferreirós

El crecimiento del turismo en Arousa es un hecho que se aprecia en todas las comarcas que componen el territorio, ya sea por mayor presencia de visitantes, disponibilidad de servicios o diversidad de alojamientos, como es el caso de las viviendas de uso turístico (VUT), que poco a poco van consolidándose como la principal opción de los turistas. Así se refleja en O Barbanza, donde según datos recopilados del Instituto Galego de Estatística entre 2020 y 2025, la comarca ha pasado de 355 VUT registradas a 966, casi el triple en apenas cinco años y acercándose por primera vez al millar de estas viviendas en el territorio.

La evolución ha sido constante año tras año, aunque el mayor salto se produjo de 2022 a 2023, cuando los alojamientos crecieron en 100 unidades, pasando de 498 a 598 de un año a otro.

Por municipios, Ribeira siempre ha sido el que mayor número de viviendas de uso turístico alberga, pasando de 147 en 2020 a 433, también casi triplicando su oferta y concentrando el 44,82% del total de la comarca.

A la cola le sigue la localidad de Boiro, que en 2025 reunía 311 de estos alojamientos frente a los 122 de cinco años atrás. En este sentido, entre ambos municipios suman 744 hospedajes, lo que supone el 77% del total de la comarca.

El tercer puesto en cuanto a crecimiento es para A Pobra do Caramiñal, donde en el 2020 había 55 viviendas de uso turístico y cerró el 2025 con 152, también triplicando su oferta. Por su parte, Rianxo mantuvo durante todo el periodo las cifras más bajas, pero también con un crecimiento significativo de las VUT: en 2020 eran 31 frente a las 70 de 2025.

Desde la Oficina de Turismo de A Pobra declaran que el año pasado “as opcións de hospedaxe máis frecuentes foron as Viviendas de Uso Turístico, segundas residencias e vivendas de familiares”. En esta línea, afirman que “o peso das VUT e das residencias privadas mostra unha clara tendencia cara a un modelo de turismo residencial, fronte á menor utilización da oferta hoteleira tradicional”.

Otros alojamientos

Por otro lado, los hoteles, el alojamiento por excelencia que suele venir a la mente cuando pensamos en vacaciones, apenas han experimentado cambios en el último lustro, pues en O Barbanza practicamente se ha mantenido estable.

Así, Ribeira continúa contando con tres hoteles y 77 plazas, y Boiro tiene cuatro establecimientos con un total de 148 plazas. La única variación se registra en A Pobra, donde aunque los hoteles siguen siendo dos, las plazas pasaron de 26 a 93 del 2020 al 2021. Por su parte, Rianxo no cuenta con alojamientos de esta clase.

No obstante, esta situación no es exclusiva de O Barbanza, sino que el mismo patrón se puede apreciar también en el conjunto de la comarca de Arousa., pues mientras las viviendas de uso turístimo siguen multilplicándose a un ritmo muy dinámico, el número de hoteles apenas ha cambiado.

En la comarca de O Salnés, Sanxenxo, la capital gallega del turismo, mantiene sus 127 hoteles, aunque la capacidad aumentó de 7.893 a 8.137 plazas entre 2020 a 2025.

En los municipios vecinos, O Grove y Meaño, la tendencia ha sido opuesta. En la península meca los alojamientos subieron de 40 a 41, pero la capacidad descendió de 2.964 a 2.939. En el caso de Meaño, los hoteles se redujeron de cinco a cuatro y las plazas de 430 a 419.

En el resto del territorio, Vilanova conserva sus diez hoteles y aumentó la capacidad de 779 a 794; Cambados sumó dos nuevos establecimientos y, en consecuencia, ganó más de 40 plazas; y Ribadumia también aumentó su oferta, sumando un nuevo hotel (tres en total) y 52 plazas.

Por su parte, A Illa, Vilagarcía y Meis se han mantenido con el mismo número de establecimientos hosteleros, así como el número de plazas disponibles.

Finalmente, en la comarca de Ulla-Umia los únicos municipios que han experimentado cambios en su oferta hotelera son Cuntis y Valga: el primero pasó de tres a cuatro hoteles de 2021 a 2022, aumentando su capacidad de 231 a 255 personas; mientras que el segundo se quedó con un solo hotel y un total de 65 plazas en el año 2021.