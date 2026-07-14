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O Barbanza

La CIG advierte sobre la falta de personal en los centros de salud de Barbanza durante el verano

La entidad exige que se cubran todas las vacaciones y se refuercen los cuadros de sanitarios

Redacción
14/07/2026 16:56
La charla será en el centro de salud de Ribeira
Imagen de archivo del centro de salud de Ribeira
D.A.
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La CIG-Saúde do Barbanza denuncia públicamente la “gravísima” situación que viven este verano los centros de salud de la comarca ante la falta de cobertura de las vacaciones y de otras ausencias del personas sanitario, señalando que “a realidade deste ano é aínda peor que a do verán pasado”.

Desde la entidad señalan que, durante los meses de julio y agosto, municipios como Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo incrementan notablemente su población, llegando incluso a duplicarse. Así, critican que “o Sergas decide reducir os cadros de personal, obrigando a profesionais a asumir unha carga asistencial totalmente desproporcionada e comprometendo a calidade da atención que recibe a cidadanía”.

En esta línea, destacan sobre todo el caso del área de Pediatría, declarando que una única especialista debe atender tanto a los menores de Boiro como de Rianxo y, además, las familias de A Pobra tienen que desplazarse hasta Ribeira.

En consecuencia, la CIG exige que se cubran todas las vacaciones de los sanitarios, que se refuercen los cuadros de personal durante el verano, que dejen de distribuirse profesionales entre centros y garantizar una sanidad pública de calidad para todos.

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