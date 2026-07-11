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O Barbanza

Alerta naranja en O Barbanza por tormentas y lluvias

La previsión de la Aemet es que los efectos de este fenómeno comiencen a sentirse a partir del mediodía

Sandra Rey
11/07/2026 13:09
El mapa del 112 Galicia señalando el área donde afectará el fenómeno meteorológico
El mapa del 112 Galicia señalando el área donde afectará el fenómeno meteorológico
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un fenómeno meteorológico adverso por tormentas y lluvias de nivel naranja para toda la provincia de A Coruña durante el día de hoy, que afectará a los cuatro municipios de la comarca de O Barbanza: Ribeira, Boiro, A Pobra y Rianxo. La previsión es que los efectos de este fenómeno comiencen a sentirse a partir del mediodía.

El fenómeno podrá alcanzar hasta los 30 milímetros de precipitación de una hora. Además, las tormentas podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Ante la posible alta intensidad de las tormentas, desde el 112 Galicia recomiendan evitar atravesar zonas inundadas, apartar los vehículos al arcén hasta que mejoren las condiciones, reducir los movimientos bruscos al volante, adecuar la velocidad al estado de la vía y, en caso de encontrarse en el campo, buscar cobijo como un edificio o un coche, pero nunca debajo de un árbol.

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