Las actividades de formación, deporte y naturaleza ganan peso en la oferta estival de Barbanza

Turistas disfrutando de un viaje en velero por la Ría Cedida

El verano en O Barbanza va mucho más allá del turismo de sol y playa. Así lo demuestra la creciente presencia de diferentes actividades en la programación estival de los municipios, que ante el notable interés por parte de vecinos y visitantes, las administraciones locales apuestan cada año por ampliar su oferta.

De esta forma, cada vez son más las propuestas a nivel formativo, deportivo y de ocio al aire libre disponibles en la comarca, con alternativas para todas las edades y que contribuyen a poner en valor la capacidad de dinamización de las localidades.Un ejemplo de esta tendencia es A Pobra do Caramiñal, donde la oferta deportiva y de ocio en la naturaleza crece tanto en variedad como en participicación.

La coordinadora de Deportes del Concello, Ana Barreiro, explica que la programación deportiva estival incluye propuestas organizadas tanto por la administración local como por clubs y entidades del municipio, conformando un catálogo con alternativas como fútbol, baloncesto, voley playa, patinaje artístico y más para los infantiles, y sesiones de pilates, gimnasia de mantenimiento, “full body”, rutas, baile latino y programas específicos para adultos. “Por exemplo, en fútbol sala xa temos todo cuberto”, declara Barreiro, añadiedo que “no referente ás actividades de persoas adultas, temos todo completo e incluso para algunha actividade hai lista de espera”.

La edila afirma que cada vez son más los mayores los que reclaman más actividades de esta índole, y que las peticiones vienen tanto de vecinos como de visitantes. “A xente de aquí cada vez pregunta máis, pero tamén hai bastante de fóra que consulta”.

Ocio al aire libre

Por otro lado, también en a Pobra, desde la Oficina de Turismo destaca también el éxito de experiencias en la naturaleza como los viajes en velero, la ruta del mejillón, el turismo marinero (actividad que permite conocer de primera mano el proceso del marisqueo) o las visitas guiadas al río das Pedras, todas ellas impulsada también por el Concello. “A verdade é que a demanda co paso do tempo vai bastante ben. Non temos queixa”, declaran.

Atendiendo a datos de 2025, en las actividades participaron un total de 835 personas durante los meses de julio y agosto. La buena acogida vivida ha motivado que este año tomasen la decisión de anunciarlas con mayor antelación y “Estamos recibindo bastantes reservas”, manifiestan, afirmando que “aquí desde a segunda quincena de julio ata case finais de agosto hai moita xente, entonces soen demandar que haxa actividades”.

“Temos moi bo “feedback” en todas, pero sobre todo á xente o que lle chama máis son aquelas relacionadas coas saídas ao mar”, señalan. En este sentido, la más populares suelen ser los viajes en velero y las rutas do mexillón, pese a que esta última se incorporó por primera vez el año pasado “sin saber moi ben como ía ser, pero resultou moi ben”.

Participantes en una ruta do mexillón Cedida

“Nos consideramos que A Pobra do Caramiñal é moi potente en canto a paisaxe, pero non queremos que a xente só veña e contemple, senón que viva o que distingue á localidade como destino turístico”, apuntan en la Oficina de Turismo. “Así a xente no só ven aquí por estar a gusto e as praias, senón que tamén viven o destino en primeira persoa”.

Por otro lado, hai quien durante el verano también busca seguir formándose al mismo tiempo que disfrutar de las vacaciones. Así lo viven en el Aula CeMIT de Ribeira, donde el éxito de sus cursos durante el resto del año ha impulsado que se amplíe la oferta a la temporada estival. “No verán é brutal a acollida que teñen, tanto de nenos como de maiores. De feito, tras anunciar os cursos de verán, tardamos dous días en enchelos”.”, aseguran.

Según explican, la decisión de ampliar los cursos a julio y agosto fue debido a que gran parte del alumnado que acudía al aula en los meses de septiembre a junio “perdía o fío” durante las vacaciones estivales. Por ello, ligado al alto interés por parte del estudiantado, optaron por continuar con las fomarciones en estos meses.

Desde el aula apuntan que la mayor parte de la demanda proviene de los ribeirenses, aunque admiten que hai algún que otro veraneante que acude al aula a consultar sobre la disponibilidad de plazas. “Dámoslle máis prioridade aos de aquí, pois a xente que ven de vacacións é máis fácil que falte por coincidir con algunha otra actividade”.

En esta línea, muchos vecinos aprovechan estas iniciativas como alternativa para facilitar la conciliación familiar, otro motivo por el que se les otorga mayor preferencia. “Pero aquí todo o mundo é benvido”, aseguran desde el Aula CeMIT.