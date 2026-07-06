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O Barbanza

Sale a licitación la concesión del servicio de escuela infantil para el Hospital de Barbanza

Será por un importe de 405.570 euros y tendrá una duración de tres años con posibilidad de prórroga 

Fátima Pérez
06/07/2026 13:30
La superficie que a limpiar, desinfectar y descontaminar en todas las dependencias interiores y exteriores del complejo asistencial ubicado en Salmón y todas sus plantas es de 14.592 metros cuadrados
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Sale a licitación, por un importe de 405.570 euros, la concesión del servicio de escuela infantil para niños de 0 a 3 años para el Hospital de Barbanza. Este busca facilitar la conciliación de la vida personal y laboral del personal del hospital comarcal y del resto de familias que utilizan la escuela.

De esta forma, se facilita que las personas beneficiarias ejerzan su actividad profesional compatibilizando la paternidad y la maternidad con la vida laboral.

El contrato tendrá una duración de tres años con posibilidad de una prórroga máxima de 24 meses.

Las empresas interesadas en participar en este procedimiento tendrán hasta el próximo 27 de julio para presentar sus ofertas.

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