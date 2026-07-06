Sale a licitación la concesión del servicio de escuela infantil para el Hospital de Barbanza

La superficie que a limpiar, desinfectar y descontaminar en todas las dependencias interiores y exteriores del complejo asistencial ubicado en Salmón y todas sus plantas es de 14.592 metros cuadrados Chechu Río

Sale a licitación, por un importe de 405.570 euros, la concesión del servicio de escuela infantil para niños de 0 a 3 años para el Hospital de Barbanza. Este busca facilitar la conciliación de la vida personal y laboral del personal del hospital comarcal y del resto de familias que utilizan la escuela.

De esta forma, se facilita que las personas beneficiarias ejerzan su actividad profesional compatibilizando la paternidad y la maternidad con la vida laboral.

El contrato tendrá una duración de tres años con posibilidad de una prórroga máxima de 24 meses.

Las empresas interesadas en participar en este procedimiento tendrán hasta el próximo 27 de julio para presentar sus ofertas.