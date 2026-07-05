Fabiola García recorre varias entidades de la zona para dar cuenta de sus acciones y apoyos
La conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó en la mañana de ayer una visita con tres escalas en O Barbanza. Su primera parada fue la sede de Amicos, donde firmó el convenio, que supone una aportación de la Xunta de 600.000 euros, para impulsar la modernización digital en la atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral. Xoán España, director xeral de dicha entidad, manifestó que “a innovación so ten sentido cando mellora a vida das persoas”.
Luego se desplazó a A Pobra, donde estuvo en Ler Librerías Ler para poner en valor el Carné +65 y la Tarxeta Benvida, a los que está adherido dicho negocio y de los que dijo que se consolidan como “un referente nas políticas públicas de apoio ás familias e para o fomento do envellecemento activo”. Además de estar suscrito a estos dos programas, este local también ofrece descuentos en la compra de libros de texto escolares y otros artículos para las familias numerosas socias de Agafan, así como para los usuarios del Carné Xove de la Xunta. Y acabó su periplo con la visita a usuarios de la residencia de mayores, con unas 50 plazas, y a la que destinó 740.000 euros para su remodelación integral.