Fabiola García recorre varias entidades de la zona para dar cuenta de sus acciones y apoyos

La conselleira de Política Social visitó las instalaciones de la entidad Amicos Chechu Río

La conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó en la mañana de ayer una visita con tres escalas en O Barbanza. Su primera parada fue la sede de Amicos, donde firmó el convenio, que supone una aportación de la Xunta de 600.000 euros, para impulsar la modernización digital en la atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral. Xoán España, director xeral de dicha entidad, manifestó que “a innovación so ten sentido cando mellora a vida das persoas”.

Luego se desplazó a A Pobra, donde estuvo en Ler Librerías Ler para poner en valor el Carné +65 y la Tarxeta Benvida, a los que está adherido dicho negocio y de los que dijo que se consolidan como “un referente nas políticas públicas de apoio ás familias e para o fomento do envellecemento activo”. Además de estar suscrito a estos dos programas, este local también ofrece descuentos en la compra de libros de texto escolares y otros artículos para las familias numerosas socias de Agafan, así como para los usuarios del Carné Xove de la Xunta. Y acabó su periplo con la visita a usuarios de la residencia de mayores, con unas 50 plazas, y a la que destinó 740.000 euros para su remodelación integral.

La conselleira de Política Social visitó Ler Librerías en A Pobra Luis Polo