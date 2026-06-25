Un total de 42 empresas, productores y agentes turísticos ya están adheridos al Club de Produto Enogastronómico Barbanza Arousa
El proyecto forma parte del PSDT ‘Viaxe a través da historia dos sabores’, que cuenta con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia y de fondos Next Generation EU
La Mancomunidade Barbanza Arousa puso en marcha el Club de Produto Enogastronómico, una herramienta estratégica de cooperación público-privada diseñada para posicionar la comarca como destino turístico enogastronómico diferenciado, competitivo, de calidad y experiencial, vinculado, sobre todo, a la excelencia de sus productos del mar y a los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) O Barbanza e Iria.
La entidad supramunicipal, que recordó que en mayo y parte de junio se desarrolló una primera fase de sesiones informativas y talleres en los cuatro municipios que conforman la comarca y en las que participaron distintos agentes turísticos -restauradores, hosteleros, establecimientos de alojamiento, productores, empresas de alimentación y transformación y otras de los ámbitos náutico y del ocio y tiempo libres- para darles a conocer con detalle el proyecto y se les animó a sumarse al mismo, afirma que ahora ya es una realidad con 42 empresas e entidades adheridas, que son todas las que fueron visitadas y contactadas: 16 de A Pobra, 15 de Boiro, 5 de Ribeira y 4 de Rianxo.
José Carlos Vidal, presidente de Barbnza Arousa: “O club de Produto é unha rede profesional que garantirá estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante”
José Carlos Vidal, presidente de Barbanza Arousa y alcalde pobrense, junto con Ramón Doval Sampedro, concejal de Relacións Institucionais de Ribeira, y Emilio Cuiñas, representante de la empresa adjudicataria del proyecto, presentó esta semana públicamente en el Museo Valle-Inclán el Club de Produto Enogastronómico ante una docena de representantes de las firmas adheridas. “O club de Produto é unha rede profesional que garantirá estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante, para quen se artellan experiencias que lle permitan profundar na gastronomía local vencellada aos produtos do mar e os viños da IXP O Barbanza e Iria e mergullarse na nosa historia, identidade e presente”, manifestó Vidal Suárez.
Entidad abierta
Las 42 empresas y agentes turísticos adheridos a la iniciativa son los primeros, pues el club está abierto a que las empresas y profesionales de Barbanza Arousa puedan contactar de modo directo e incorporarse al proyecto. “A interacción levada a cabo co sector permitiu identificar novas empresas que poderían ter interese en participar, ligadas ao turismo mariñeiro, á comercialización de produtos do mar, á industria alimentaria e transformación e á gastronomía local. Un camiño por explorar”, subrayó la gerente de la Mancomunidade, Fátima Cachafeiro que precisó que “cada un por separado é un recurso, pero todos xuntos somos un destino”. “E con este este Club de Produto poderemos deseñar e dispoñer dunha serie de experiencias que se poidan comercializar con axencias de viaxes durante todo o ano”, agregó.
Fátima Cachafeiro, gerente de la Mancomunidade barbanzana: “No club poderemos deseñar e dispoñer dunha serie de experiencias que se poidan comercializar con axencias de viaxes durante todo o ano”
Durante el acto público se destacó que Barbanza Arousa asume, con este club, “o reto ilusionante de definir e consolidar unha identidade enogastronómica propia que poida ser vivida e non só comida, creando unha rede de colaboradores comprometidos coa consolidación dun destino turístico de excelencia, sustentable e ligado aos sabores, á historia, ao patrimonio industrial e ás actividades mariñeiras da comarca, e arroupado por unha paisaxe e natureza únicas”.
De igual modo, se incidió en la idea de que la creación del Club de Produto Enogastronómico es una acción incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSDT) ‘Viaxe a través da historia dos sabores”, que promueve Barbanza Arousa con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por fondos Next Generation EU.