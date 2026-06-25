Heridos dos conductores en sendos accidentes de tráfico registrados en Deán Pequeño, en Ribeira, y en Espiñeira, en Boiro

Dios ambulancias del 061 trasladaron a los dos automovilistas heridos en sendos accidentes al servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

Dos conductores resultaron heridos, con pronóstico reservado, en sendos accidentes de tráfico registrados en un margen de una hora en los lugares de Deán Pequeño, en Ribeira, y de Espiñeira, en Boiro. El primero de ellos tuvo lugar poco antes de las dos y media de esta tarde en la Carretera de Deán cuando un Seat León, conducido por un hombre de 24 años, iba en dirección hacia la Avenida de Ferrol cuando, por razones que se desconocen, se salió de la vía por el margen derecho y golpeó lateralmente a un Opel Corsa que se encontraba estacionado.

Hasta el lugar del suceso se movilizó una patrulla de la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado, así como la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que fue el que informó de lo ocurrido al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a la víctima, a la que procedió a trasladar al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Una hora después, a las 15.27 horas, varios particulares contactaron con el 112 Galicia para comunicar que en las inmediaciones del IES Espiñeira se acababa de registrar una colisión frontolateral, concretamente, en el cruce de la carretera de Boiro-Noia con el vial procedente del polígono industrial y de la Autovía do Barbanza, después de que uno de los automóviles implicados no respetase la señal de ‘Stop’. Incluso, la ocupante de uno de los coches implicados, que fueron un Renault Megane y un Ford Fiesta, indicaba que, pese a que se encontraba bien, no era capaz de salir del vehículo al estar la puerta bloqueada.

Con la información facilitada por todos ellos, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que liberaron a la persona que no era capaz de salir de su coche y limpiaron la calzada. Igualmente, avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su ambulancia de SVB con base en Rianxo, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias que atendió a la conductora del Renault Megane, una mujer de 20 años, a la que le prestó una primera asistencia.

El 061 procedió a la evacuación de la automovilista herida al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención que necesitaba, mientras que la automovilista que iba a los mandos del otro vehículo rechazó la asistencia sanitaria y su traslado. También acudieron la Policía Local y el servicio municipal de Protección Civil, ambos de Boiro, y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente para depurar la responsabilidad del accidente de circulación.