Ambar celebró el Día de las Familias en el merendero de Cabío con una gincana de juegos y una sesión vermú musical

La jornada programada por Ambar en el merendero de Cabío incluyó una serie de juegos

Más de 120 personas asistieron este pasado fin de semana al merendero de Cabío, en A Pobra, que se convirtió en escenario de la celebración por parte de la asociación Ambar del Día de las Familias. Lo hizo en una jornada que estuvo marcada por la alta participación y la bonanza meteorológica, y en la que alcanzó su objetivo principal, que no era otro que el de estrechar lazos comunitarios a través de una gincana de juegos dividida en cuatro estaciones temáticas y adaptada a todas las edades, el aprendizaje del lenguaje de signos, el trabajo en equipo, el ocio y la convivencia intergeneracional, que se convirtieron en los grandes protagonistas de unas horas que remataron con un vermú musical.

Cada participante recibió una credencial oficial que debió completar con los sellos correspondientes al superar cada prueba. Tras realizar con éxito la rotación por todos los puestos y rellenar las correspondientes credenciales, la jornada se encaminó hacia un ambiente más festivo y relajado. El broche final llegó con un picoteo comunitario y una sesión musical y que, según la organización, "foi un dos momentos máis valorados polos asistentes, consolidando o evento como unha xornada de lecer compartido". Además de destacar el éxito de la convocatoria, Ambar agradeció a todas las familias su implicación y entusiasmo, "que fixeron posible que este día fose un recordo inmellorable".