La Mancomunidad promociona su oferta turística a cerca de 30 agencias de viajes en Madrid

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, el de Boiro, José Ramón Romero, el presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal Suárez, y el primer edil de Rianxo, Julián Bustelo, en Madrid Cedida

La Mancomunidad Barbanza Arousa celebró ayer en Madrid una presentación dirigida a e cerca de 30 profesionales de agencias de viajes para promocionar los principales atractivos de este territorio, como propuesta diferenciada para los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

El acto contó con la participación del presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal Suárez, acompañado de los alcaldes de Ribeira, Boiro y Rianxo.

Durante su intervención, el presidente destacó los valores que convierten a Barbanza Arousa en un destino singular dentro de Galicia y del norte de España. En este sentido, puso en valor la riqueza paisajística y natural del territorio, la conexión entre mar y montaña, así como la posibilidad de disfrutar de experiencias alejadas de la masificación, donde predominan la tranquilidad, le descanso, la desconexión y la autenticidad.

La gastronomía también ocupó un lugar destacado en la presentación. El presidente subrayó la calidad excepcional de los productos del mar que caracterizan a la Ría de Arousa, así como la importancia de la tradición pesquera, marisquera y conservera.