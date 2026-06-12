Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Mancomunidad promociona su oferta turística a cerca de 30 agencias de viajes en Madrid

El acto contó con la participación del presidente de la entidad y los alcaldes de Ribeira, Boiro y Rianxo.

Redacción
12/06/2026 10:26
Representantes de la entidad en la capital
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, el de Boiro, José Ramón Romero, el presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal Suárez, y el primer edil de Rianxo, Julián Bustelo, en Madrid  
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Mancomunidad Barbanza Arousa celebró ayer en Madrid una presentación dirigida a e cerca de 30 profesionales de agencias de viajes para promocionar los principales atractivos de este territorio, como propuesta diferenciada para los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

El acto contó con la participación del presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal Suárez, acompañado de los alcaldes de Ribeira, Boiro y Rianxo.

Durante su intervención, el presidente destacó los valores que convierten a Barbanza Arousa en un destino singular dentro de Galicia y del norte de España. En este sentido, puso en valor la riqueza paisajística y natural del territorio, la conexión entre mar y montaña, así como la posibilidad de disfrutar de experiencias alejadas de la masificación, donde predominan la tranquilidad, le descanso, la desconexión y la autenticidad.

La gastronomía también ocupó un lugar destacado en la presentación. El presidente subrayó la calidad excepcional de los productos del mar que caracterizan a la Ría de Arousa, así como la importancia de la tradición pesquera, marisquera y conservera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620