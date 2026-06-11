Barbanza se beneficia de los 1,2 millones de la Diputación para limpieza de playas y socorrismo

Imagen de archivo de socorristas en la Playa de O Vilar, en Ribeira Cedida

A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Ribeira se benefician este verano de los 1,2 millones en ayudas que la Diputación de A Coruña destina para financiar los programas de limpieza de playas y socorrismo en piscinas municipales, playas fluviales, lagos y otras zonas de baños de los municipios de interior.

La institución provincial invierte 900.000 euros en el acondicionamiento de los arenales, que beneficia a los 41 concellos costeros de la provincia, y otros 299.024,95 euros en el programa de socorrismo, que permitirá atender 45 solicitudes de municipios para la prestación de este servicio durante la temporada estival.

En cuanto a la limpieza de playas, las ayudas financias los gastos derivados de la contratación de brigadas municipales encargadas de la limpieza de los arenales durante los meses de mayor afluencia, así como la adquisición del material necesario para el desarrollo de los trabajos, como vestuario, maquinaria ligera o combustible.

Por otro lado, el programa de socorrismo permite apoyar a los concello en la contratación del personal necesario para garantizar la seguridad en las piscinas municipales, playas fluviales, lagos y otros espacios de baño durante la temporada de verano.