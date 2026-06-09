La Década Prodigiosa será la actuación estelar a finales de este mes en las fiestas de San Pedro de Bealo, en Boiro

La formación musical integrada en la actualidad por Javier Enzo, Lorena René, Roberto Velasco y Raquel Lamb, se subirá al escenario de las fiestas de Bealo dentro de su gira 'Voy a pasármelo bien'

Las fiestas de San Pedro de Bealo, que se celebrarán del 26 al 29 de junio, incluirán en su programación, en la que se apuesta eminentemente por la oferta musical, la actuación estelar del grupo La Década Prodigiosa, que recalará en la parroquia boirense boirense con un espectáculo dentro de su gira 'Voy a pasármelo bien', con la que está recorriendo este año la geografía española. Hablar de La Década Prodigiosa es hacerlo de una de las formaciones musicales más longevas del panorama musical español, con más de cuatro décadas de éxitos sobre los escenarios tras haberse constituido en 1985

Su presencia en Bealo viene avalada por una larga trayectoria profesional y más de cinco millones de ejemplares vendidos de los 22 álbumes que sacó al mercado discográficos, además de giras multitudinarias, premios y, sobre todo, el reconocimiento del público, que asocia su nombre al de la nostalgia en forma de popurrí de los éxitos del pop y rock de varias décadas... Muchos recordarán a algunos de los numerosos componentes que tuvo en todo este tiempo, especialmente en la época dorada del grupo con Mikel Herzog, Paco Morales y las hermanas Cecilia y Paloma Blanco, o cuando en 1988 representó a España en el Festival de Eurovisión con 'La chica que yo quiero... Made in Spain', con la que quedó undécima, pero se convirtió en la canción del verano.

Componentes

En ese momento, La Década Prodigiosa la integraron Carmelo Martínez, José Subiza, Ana Nery Fragoso y la citada Cecilia Blanco, pero a quienes se verá sobre el escenario de las fiestas de San Pedro de Bealo, do-nde ofrecerán un concierto, será a los cantantes Javier Enzo, que también es su director y propietario, Lorena René, Roberto Velasco y Raquel Lamb. Pero, eso llegará en la velada del 27 de junio que se anuncia que será inolvidable. Un día antes arrancarán los festejos con una verbena inaugural con la actuación del grupo Grasse y el concierto de Rockolas, además de la emisión en pantalla gigante del partido de fútbol entre las selecciones de España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial, para que no haya disculpa para no acudir a la esa fiesta. Esa misma jornada, que estará dedicada a honrar a San Antonio, habrá misa solemne en la iglesia parroquial (13.00 horas), seguida de sesión vermú.

El sábado 27, dedicado a la Virgen del Carmen, a las 20.30 horas saldrá la procesión acompañada por el grupo Buxaina en dirección hacia Loimar, donde media hora después se oficiará una misa solemne. Y en la verbena tendrán lugar las intervenciones musicales de Disco Móvil con DJ Erix y Eme Music, y el concierto estelar de La Década Prodigiosa. La jornada siguiente, domingo 28, será el Día do Santísimo, con misa solemne en la iglesia parroquial a la una de la tarde, con el acompañamiento de una banda de música, y a su conclusión empezará una sesión vermú, mientras que en la verbena actuará Tania Veiras y Los Cumbia Pop. Y el 29, día del patrón, habrá misa solemne (13.00), seguida de sesión vermú, mientras que la verbena estará amenizada por la orquesta Escaparate.

A Boliña y Bacariza

Por otro lado, con anterioridad y también en el municipio boirense tendrán lugar las fiestas de A Boliña, en el Campo de Revelar. Será este próximo fin de semana, días 13 y 14. Las actividades anunciadas empzarán a las cinco de la tarde con la actuación de ilusionismo de Magic Mateo tanto para público infantil como adulto, mientras que una hora después habrá juegos populares y una mini-carrera para participantes de hasta ocho años, seguida de una fiesta de la espuma. Y la verbena estará amenizada por la orquesta Galilea y DJ Jalaiko, aprovechándose el descanso para realizar el sorteo de dos carros y un vale de compra. extrayéndose números hasta que aparezca el agraciado. Y el domingo 14 habrá hinchables, de 12.00 a 13.30, y sardinada desde la una de la tarde, amenizada por los grupos de gaitas Os Salgueriños y Ventos do Mar.

Y en la vecina localidad de Rianxo, concretamente en el lugar de Bacariza, perteneciente a la parroquia de Isorna, se celebrarán también este este próximo fin de semana sus fiestas en honor a San Antonio. El sábado 13 tendrá lugar el lanzamiento de bombas de palenque desde las ocho y media de la mañana, seguidas del inicio de los pasacalles a cargo del grupo de gaitas Buxaina de Taragoña. A la una de la tarde se oficiará una misa solemne, que precederá a la sesión vermú con La Mecánica, que se alternará en la verbena con Panorama City, considerada la hermana pequeña de una de las grandes formaciones musicales de la verbena gallega, como es la orquesta Panorama, y que se presenta con su misma esencia: el espectáculo. Y al día siguiente, domingo 14, actuará la Banda de Música de Rianxo desde las cinco de la tarde, y media hora después arrancará una fiesta infantil en el campo de la fiesta.