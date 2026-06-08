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O Barbanza

Inserta2 Ribeira de Amicos concluye en Boiro una formación en cocina especializada en la elaboración de tapas

Esta actividad contó con siete alumnos, entre los que había personas con discapacidad, desempleadas y en situación de riesgo de exclusión social

Chechu López
08/06/2026 20:20
La acción formativa se clausuró con la entrega de diplomas y una degustación de las elaboraciones por parte del alumnado
La acción formativa se clausuró con la entrega de diplomas y una degustación de las elaboraciones por parte del alumnado
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El equipo de Inserta2 Ribeira, de Amicos clausuró recientemente en Boiro un curso de cocina especializado en la elaboración de tapas. Fue con un acto que contempló la entrega de diplomas y una degustación de las elaboraciones realizadas por las siete personas que integraron su alumnado, para una puesta en valor del trabajo desarrollado a lo largo de la semana pasada, y que también contó con la participación del chef y docente Miguel Mosteiro, que dirigió al alumnado durante todo el proceso formativo, combinando aprendizaje técnico, creatividad gastronómica y trabajo en equipo.

La formación, que se impartió del 1 al 5 de junio en el negocio Gastrolab Arousa, contó con siete alumnos, entre los que había personas con discapacidad,  desempleadas y en situación de riesgo de exclusión social. El coordinador de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Keltoi Cameán, destacó “a importancia de impulsar accións formativas conectadas co tecido económico e os sectores con demanda de emprego, favorecendo itinerarios personalizados que contribúan a mellorar a autonomía persoal e profesional das persoas participantes”.

A lo largo de las 20 horas de formación, el alumnado pudo aproximarse a los ámbitos de la hostelería y de la restauración a través de una formación práctica centrada en la elaboración de tapas, adquiriendo conocimientos técnicos y habilidades vinculadas al trabajo en cocina. Esta actividad formó parte del programa ‘Más Empleo 2026’, que financia La Caixa y que se desarrolla en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.

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