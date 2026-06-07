Los arquitectos autores de los proyectos del apeadero de Ribeira y de la rehabilitación del Pazo do Martelo, en Rianxo, recogen sus Premios ‘Próximos’

El concejal rianxeiro Julio Alcalde acompañó a Sandra González en el momento en que recibió el diploma que acredita su galardón Suso Rivas

Los arquitectos Santiago Rey e Ismael Ameneiros y Sandra González recogieron sus respectivos diplomas en los Premios ‘Próximos’, que convocó en su segunda edición la delegación compostelana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Los recibieron por su proyecto para la construcción del apeadero de autobuses de Ribeira, en el caso de los dos primeros, y el de rehabilitación del Pazo do Martelo en Rianxo, en el caso de ella. Se los entregaron en una gala que se celebró en el Teatro Principal de Santiago de Compostela y que, presentada por la periodista Carmen Novás y las intervenciones musicales de la cantante Guadi Galego y la chelista Margarida Mariño, contó con unos 200 asistentes.

El apeadero de autobuses de Ribeira, en la Avenida do Malecón, recibió el galardón tras valorar el jurado “a competencia da arquitectura para enfrontarse a un programa sinxelo coa ambición de que a súa singular poética mellore tamén a contorna inmediata”. Igualmente, considera que merecen ser destacados “o interese por atenuar a ruidosa paisaxe industrial posterior e a elección do formigón armado para asegurar a durabilidade”.

Y la rehabilitación del Pazo do Martelo, sede de la biblioteca municipal en Rianxo, lo obtuvo al destacar “a complexidade técnica de reverter actuacións incompatibles realizadas sobre un inmoble BIC, recuperando a lóxica construtiva orixinal dende criterios de sustentabilidade e circularidade”. Y valoró de manera especial “a sobriedade material do proxecto e o protagonismo da madeira na construción dunha atmosfera interior cálida e contemporánea, resolvendo con sensibilidade a adaptación do pazo a un novo uso público e cultural”.

En dicho evento intervino el decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, que apuntó que “a magnífica arquitectura premiada” va mucho más allá de la calidad del diseño, de la construcción y del proceso de ejecución de cada una de las obras. “Premiamos unha arquitectura con compromiso coas cidades, coas persoas e co planeta, xa que non hai outra maneira de facer arquitectura”, aseguró. Igualmente, el decano agregó un apunte reivindicativo, ya que estas distincións reconocen también un proceso económico de fuerte impacto en la sociedad: “Detrás de cada obra de arquitectura hai moitas familias cuxo sustento depende delas, non só arquitectos”.

Así, Alfaya explicou que “a problemática da vivenda é tan apremiante, a mirada desde a arquitectura cobra un especial protagonismo e é necesario reivindicar unha visión técnica naqueles organismos que deciden cal é a forma das cidades, os criterios de construción, as decisións de mobilidade, as estratexias de rehabilitación e as maneiras de ordenar e preservar o territorio”. Por ello, incidió en que reivindican colectivamente la importancia de la visión de la arquitectura y de los propios arquitectos en la planificación del espacio que se habita.

El presidente de COAG Santiago, Ángel Cid, destacó que este certamen pone en valor as capacidades colectivas de los arquitectos y de todos los profesionales que participan en los procesos constructivos, asegurando que los premios “non son unha competición na que se resalta o valor icónico dunha obra, senón unha mostra significativa do que se está a facer para trasladalo á sociedade como resultado dun esforzo colectivo”. Aprovechó para felicitar a la decena de estudios de arquitectura premiados con once trabajos que son una mostra “sólida e irrefutable da calidade da arquitectura” que en la actualidad se está desarrollando en el territorio más próximo.

Cid subrayó que ‘Próximos’ es la reivindicación del trabajo de los pequeños estudios que, con enorme esfuerzo y en un contexto muy poco favorable, “constrúen a mellor arquitectura que, peza a peza, se incorpora ao noso territorio”, y agregó que ’Próximos’ “é unha maneira de abordar o proceso de construír, desde o compromiso persoal e colectivo con calidade en maiúsculas e a construción dun país. É un ecosistema no que arquitectos, fabricantes, construtores e promotores tecen complicidades que fan posible que, con recursos escasos, se poidan construír pequenas xoias”.

Y, por último, añadió que “é a reclamación de que os importantes procesos de transformación que afectan ás nosas cidades, vilas e territorio teñan en conta algo máis que as urxencias e os beneficios a curto prazo. ‘Próximos é dicirlle á sociedade na que vivimos que os atallos non funcionan e que as solucións aos nosos problemas comúns só poden ser resoltos desde a complexidade; é mostrarlles que construír un mundo mellor é posible se asumimos o reto”, sentenció.