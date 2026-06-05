Los proyectos del apeadero de buses de Ribeira y de rehabilitación del Pazo do Martelo en Rianxo recibirán mañana sus Premios 'Próximos'

La construcción del apeadero de autobuses de Ribeira logró uno de los premios 'Próximo' de la delegación compostelana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia Chechu Río

Los proyectos de construcción del apeadero de autobuses del Malecón de Ribeira y de rehabilitación del Pazo do Martelo en Rianxo recibirán mañana los II Premios ‘Próximo’ que les otorgó el pasado 12 de mayo la delegación de Santiago de Compostela del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Será en el transcurso de una gala que está previsto que se celebre mañana, día 6 de junio, a partir de las ocho de la tarde en el Teatro Principal de la capital gallega, y en la que se anuncian las intervenciones del decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya; el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo de la Xunta de Galicia, Heriberto García; la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, y el presidente del COAG Santiago, Ángel Cid, al igual que la asistencia de diversos representantes de los diferentes municipios que tienen obra premiada y otros responsables institucionales.

Cabe recordar que el jurado decidió distinguir el apeadero de autobuses de Ribeira, en la Avenida do Malecón, situado en las inmediaciones del edificio del mercado municipal, y que es un proyecto de Santiago Rey Conde e Ismael Ameneiros Rodríguez, tras valorar “a competencia da arquitectura para enfrontarse a un programa sinxelo coa ambición de que a súa singular poética mellore tamén a contorna inmediata”. Igualmente, considera que merecen ser destacados “o interese por atenuar a ruidosa paisaxe industrial posterior e a elección do formigón armado para asegurar a durabilidade”.

Y respecto a la rehabilitación del Pazo do Martelo, sede de la biblioteca municipal en Rianxo, proyectada por Sandra González Álvarez, se indicó que la intervención “destaca pola complexidade técnica de reverter actuacións incompatibles realizadas sobre un inmoble BIC, recuperando a lóxica construtiva orixinal dende criterios de sustentabilidade e circularidade”. Además, valoró de manera especial “a sobriedade material do proxecto e o protagonismo da madeira na construción dunha atmosfera interior cálida e contemporánea, resolvendo con sensibilidade a adaptación do pazo a un novo uso público e cultural”.

El jurado, que estuvo integrado por los arquitectos Sergio Sebastián Franco (Calatayud), Cristina García Fontán (Cotobade) y Ricardo Sánchez Lampreave (Madrid) y que valoró las 40 candidaturas, destacó, en líneas generales, el alto nivel de las propuestas presentadas, “que atesouran grandes doses de arquitectura de calidade”, así como que “a variedade dos programas presentados, dos tipos de intervención requiridos e das localizacións e os seus contextos, máis aló de dificultar a elección, volveron a demostrar a solvencia e a versatilidade da arquitectura para satisfacer as puxantes necesidades dunha sociedade enfrontada ao futuro desde a súa historia e a súa tradición”.