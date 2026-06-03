Rianxo, A Pobra y Ribeira albergarán este mes tres conciertos dentro de la 'Festa da Música' impulsada por la Diputación de A Coruña

La diputada de Cultura, Natividade González, presentó el cartel del ciclo la 'Festa da Música'

La Diputación de A Coruña dio a conocer ayer la programación de conciertos de una nueva edición de la 'Festa da Música', que se desarrollará a lo largo de este mes con un total de 15 conciertos, de los que tres tendrán lugar en algunas de las localidades que conforman O Barbanza. Empezará por la que tendrá lugar este domingo, 7 de junio, a partir de las siete de la tarde, en las Escolas da Atalaia-Asados (Rianxo), donde tendrá lugar la actuación de Cuarteto Deviselas que presentará su espectáculo ‘Merendola desconcertante’.

Este ciclo tendrá continuidad el día 19 de junio, a partir de las nueve de la noche, estará Su Garrido Pombo con su proyecto ‘Traspielas’ en el Teatro Elma, de A Pobra; mientras que el 28 de junio será el auditorio municipal de Ribeira el recinto que albergará desde las ocho de la tarde el concierto 'Alvela' de Faia Díaz, que un par de semanas antes, concretamente el 14 de junio, actuará en la iglesia de Santa María de Melide.

La diputada de Cultura, Natividade González, indicó que esta iniciativa forma parte de la conmemoración del Día Europeo de la Música, que se celebrará el 21 de junio, y persigue el objetivo de acercar la música gallega música galega a públicos de todo el territorio "a través dunha programación diversa e de calidade", precisó.

Y destacó que la 'Festa da Música' es una "mostra do compromiso" de la institución provincial con la creación musical gallega y con la descentralización de la oferta cultural. "Traballamos da man dos concellos para que a cultura chegue a toda a provincia e para apoiar artistas que representan a riqueza e a diversidade da música galega actual", subrayó.