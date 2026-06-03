La Consellería do Mar y Amicos refuerzan su colaboración en acciones encaminadas a fomentar la inclusión social y la protección del medio marino

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, se reunió con el director xeral de la asociación Amicos, Xoán España

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, se reunió ayer con el director xeral de la asociación Amicos, Xoán España, para analizar los proyectos que está llevando a cabo con la finalidad de estudiar posibles vías de colaboración en ámbitos de interés común relacionados con la sostenibilidad marina y la inclusión social. Así, en ese encuentro ambos abordaron las oportunidades de cooperación que permitan reforzar la participación de los colectivos sociales en iniciativas vinculadas al mar y al desarrollo sostenible de las zonas costeras.

La Consellería do Mar recordó que ya colabora con Amicos mediante convenios orientados a la inclusión social, al turismo marinero y la recuperación ambiental, y que permiten la ejecución de proyectos como Arousa-Lab, Labmar o Mar de Amicos. Además, a través de Portos de Galicia, también se acordó recientemente que personas usuarias de esta asociación participen en tareas de limpieza de los fondos marinos de algunas de las dársenas galegas, principalmente de O Barbanza y su entorno.