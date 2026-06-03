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O Barbanza

Barbanza-Arousa participa junto a otros 150 gestores de destinos turísticos inteligentes nacionales en un encuentro en el País Vasco

Chechu López
03/06/2026 14:20
Gestores de destinos turísticos inteligentes participan en un encuentro en Vitoria-Gasteiz
Gestores de destinos turísticos inteligentes participan en un encuentro en Vitoria-Gasteiz
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Barbanza-Arousa está participando en el VIII Encuentro de Gestores de Destinos Turísticos Inteligentes en Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Se trata de un evento, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segitur, que reúne a 150 gestores de cerca de un centenar de destinos de toda España comprometidos con el trabajo en los ejes de gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad, con la finalidad de intercambiar experiencias y establecer sinergias.

Esta participación forma parte de la estrategia de la entidad supramunicipal “de mejora continua y de impulso de la calidad y de consolidación de un modelo turístico más competitivo, sostenible, comprometido con las personas y adaptado a las nuevas tendencias de la demanda”, indicó Fátima Cachafeiro, gerente de la mancomunidad barbanzana, que acudió en representación de la misma al que está considerado como uno de los principales foros de innovación e inteligencia turística. “Supone una oportunidad también para potenciar la proyección del destino, la identificación de nuevas oportunidades y el establecimiento de sinergias”, detalló.

Igualmente, Cachafeiro declaró que este evento se consolida como uno de los principales referentes de intercambio de conocimiento y cooperación entre destinos turísticos inteligentes. Y recordó que Barbanza Arousa se incorporó a la Red DTI en octubre de 2021 y elaboró en verano de 2024 el Informe Diagnóstico y líneas estratégicas para su transformación en Destino Turístico Inteligente, y es pionero en Galicia en implantar este diagnóstico. Asimismo, la gerente destacó que es un ente gestor turístico que trabaja de forma coordinada con el sector turístico privado y referente en destino de calidad turística, trabajando con el Sicted desde 2023 reuniendo en la actualidad a 69 servicios.

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