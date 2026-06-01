El Consello da Xunta autoriza sacar a licitación por casi 13,6 millones de euros la concesión de transporte regular de pasajeros en O Barbanza

La Xunta dio a conocer las mejoras que se introducen en el nuevo contrato de transporte de pasajeros por carretera para la comarca barbqnzana y sus conesiones con Santioago y optras localidades Mónica Ferreirós

El Consello da Xunta autorizó en su reunión de esta mañana el inicio del procedimiento de contratación de la concesión del servicio público de transporte regular de pasajeros de uso general por carretera de O Barbanza por un presupuesto total de licitación de casi 13,6 millones de euros y con un plazo de duración previsto de cuatro años y cuatro meses, por lo que estaría vigente hasta 2030.

Con esta concesión, la Xunta de Galicia indica que se reestructura el transporte interurbano en dicha comarca con una mejor adecuación a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía. Así, destaca que se mejorará el servicio de transporte público con más frecuencias y mejores horarios y se reforzarán las conexiones directas entre O Barbanza y Santiago de Compostela, y se mejorará la accesibilidad a los servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, con las conexiones al Hospital do Barbanza y a los institutos de Ribeira y de Padrón.

Área de influencia

Igualmente, el ejecutivo autonómico indica que los servicios de transporte de este proyecto de explotación abarcarán las cuatro localidades que conforman O Barbanza -Ribeira A Pobra, Boiro y Rianxo- además de Ames, Dodro, Lousame, Noia, Padrón, O Porto do Son, Rois, Santiago de Compostela y Teo. Añade que, una vez rematada la tramitación, se publicará la licitación en la plataforma de contratación pública de Galicia.

“Na redefinición dos servizos da nova concesión, un dos cambios máis relevantes materialízase no enlace entre a comarca e a capital galega. Esta conexión realizarase cunha combinación de servizos directos por autoestrada entre Ribeira e Santiago, complementados cun servizo entre Aguiño e Rianxo, con parada en todos os núcleos de paso”, señalan desde la Xunta. Y subraya que, “en conxunto, este deseño permite conectar O Barbanza con Santiago cada hora dos luns a venres laborables e cada dúas horas os sábados, domingos e festivos. O primeiro servizo será ás 6.00 horas desde Ribeira e o último ás 22.15 desde Santiago”.

Servicios directos que circularán por autopista entre Ribeira y Santiago y la conexión Aguiño-Rianxo permitirán la comunicación con la capital gallega cada hora en días laborables y cada dos el resto

Y agrega que, además, seis de esos servicios diarios estarán adaptados a los turnos del personal sanitario de los hospitales de Santiago y dos, de lunes a viernes, tendrán paradas en San Caetano y San Lázaro, en la ciudad compostelana. Las líneas directas contarán con 30 servicios al día de lunes a viernes y 18 los fines de semana.

En lo que se refiere a la conexión comarcal entre Aguiño y Rianxo, destaca que el nuevo contrato que saldrá a licitación permitirá el enlace de los núcleos de la comarca con las líneas directas en el puente de Té, en Rianxo. “Nesta mesma conexión comarcal, ofertaranse 60 servizos ao día de luns a venres e 36 nas fins de semana e festivos”, indican desde el gobierno gallego.

Por otro lado, anuncia que se ampliará y mejorará el transporte a los principales centros educativos de la zona, con nuevos itinerarios y horarios ajustados a las entradas y salidas, especialmente, para resolver la problemática actual de falta de plazas en el IES Leliadoura y para mejorar el servicio al alumnado de Bacharelato y Formación Profesional. Además, se creará una línea específica para los estudiantes de Dodro que estudian en los institutos de Padrón.

Ajustes en las líneas

“Tamén se introducen axustes nas liñas do eixo Ribeira-Noia-Santiago para mellorar a coordinación cos horarios escolares e reducir os tempos de espera, atendendo ás solicitudes recibidas e de persoas usuarias. A conexión entre a comarcas de O Barbanza e Noia tamén se optimiza, adaptando frecuencias e horarios ás necesidades actuáis”, puntualizó la Xunta de Galicia. La nueva conexión contará con un total de 48 vehículos destinados a dar servicio a la zona, cinco más que los actuales. Además, para adecuar la capacidad del servicio a la demanda existente, la mayoría de los autobuses tendrán más de 55 plazas, con un total de 28 de ellos, lo que supondrá 21 más que en la concesión actual.

“En canto ao volume de servizos, unha vez recalculados os itinerarios, circulacións e expedicións, a cifra de vehículos-quilómetros anuais, superará os 3 millóns. Trátase dos quilómetros que computan como servizo útil prestado incluíndo os tramos en baleiro e derivados dos axustes pola demanda e optimización da rede de rutas”, precisó el ejecutivo autonómico.