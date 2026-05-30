Filgueiras, en Taragoña, y San Roque, en Cespón, albergan hoy sendas celebraciones populares

Imagen parcial del cartel de la Romaría das Fousas, que se programó para la jornada de hoy en el lugar de Filgueiras, en la parroquia de Taragoña

La comunidad de montes vecinales en mano común O Fieitoso y el colectivo Fousas ao Monte programaron para la jornada de hoy, a partir de las doce del mediodía la celebración de la Romaría das Fousas, en el lugar de Filgueiras, en la parroquia rianxeira de Taragoña. Entre las actividades programadas se contempla 'Biatholn de Toxeira', 'Faladoiro Fitotoponimia', 'Galardóns Fousas26', 'Tirolina e Trpa', 'Concurso de Bingo Musical' y se contar con los servicios de pulpería. Como conciertos se anuncian los de Os Palleiráns (14.00), Collón de Lola (18.00) y Tremenda Sudada (19.30), además de 'Bola Extra' con Misto e Ghasolino.

Por otro lado, el lugar de San Roque acogerá desde las 14.00 horas el II Xantar Popular de Cespón, organizado por la comisión de fiestas de esa parroquia boirense. El menú que se ofertará estará compuesto por empanada, pulpo, parrillada de carne, postre y café, que tendrá un precio de 40 euros para adultos, mientras que para los niños será de 20 euros -los menores de 6 años no pagarán-, además de un parque de hinchables gratuito y un sorteo de varios regalos. El fin de fiesta la pondrá la sesión de baile amenizada por Dúo Rumbo Norte.