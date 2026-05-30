Congalsa entrega 10.000 euros de su X Andaina Solidaria a un total de cuatro entidades sociales y a la Cofradía de Pescadores de A Pobra

La entrega de la recaudación fue delante de la fábrica en el barrio ribeirense de Deán Pequeño Chechu Río

La X Andaina Solidaria de Congalsa, celebrada el domingo 24 en A Pobra y que contó con 350 participantes -29 colaboraron a través del dorsal 0-, recaudó 10.000 euros y más de 1.500 kilos o litros de alimentos no perecederos. Del total de la recaudación económica, cerca de 1.800 euros procedieron de las inscripciones y dorsales solidarios, mientras que el resto de la cantidad fue aportado por la compañía como muestra de su compromiso con el tejido social y el sector del mar. Los alimentos recogidos se entregará a las entidades sociales beneficiarias Cruz Roja de Ribeira, Cáritas de O Caramiñal y de Ribeira e ICE Renovación.

La entrega del cheque con el importe de lo recaudado tuvo lugar en la mañana de ayer en las instalaciones de Congalsa en el barrio ribeirense de Deán Pequeño, en un acto en el que participó la directora de Relaciones Externas de la compañía, Isabel Cañas, junto a representantes de las entidades beneficiarias, y posteriormente se dividirá a partes iguales entre esas organizaciones sociales y la Cofradía de Pescadores de A Pobra, incorporada este año por primera vez como entidad beneficiaria para apoyar al sector del mar ante la complicada situación de su actividad marisquera. Y se hizo entrega de la recreación del dolmen de Axeitos, realizada de manera especial para la ocasión por el ribeirense Abraham Benítez, que fue sorteada entre los participantes y que fue a parar a manos de Keila Mariño Lorenzo, natural de Ribeira pero residente en la localidad pobrense.

Abraham Benítex, muy implicado con las causas solidarias en el ámbito deportivo, entregó la reproducción que hizo del dolmen de Axeitos a la ganadora del sorteo de la andaina, Keila Mariño

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Pobra, Enrique Maceiras, manifestó que estaba "inmensamente agradecido" a Congalsa por incluir a su pósito en esta iniciativa "que fai que a xente practique deporte e se solidaricen uns con outros e que reaccione a xente que estaba sentada nun sofá e posiblemente nunca participara en nada desto, sobre todo cando fai falta, coma no noso caso no que nos vimos abocados a esta delicada situación e fainos moita falta". También se refirió a las otras entidades sociales que se ven beneficiadas de esta acción al indicar que "fan unha labor esencial para s sociedade".

Maceiras destacó la importancia de lo que consiguieron el pasado domingo cuando una parte del colectivo de mariscadores -más de medio centenar- se juntaron en un día fuera de su jornada laboral para participar en el evento solidario impulsado por Congalsa. "Eso é moi importante para nós, pois somos un colectivo no que a xente é moi individualista, ue fai o seu traballo e ao rematar vai para a súa casa e dedícase a súa vida. Dar ese salto e empezar a facer máis cousas en conxunto, pois cando nos unimos imos para adiante e cando non o estamos non hundimos. Somos xente acostumada a altibaixos, pero nunca a unha crise coma esta". Por ello, hizo un llamamiento en un momento en que toda la Ría de Arousa está pasando por momentos muy difíciles para que "non decaia o ánimo e intentemos xuntarnos todos, facer piña, e así sairemos deste bache".