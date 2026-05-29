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O Barbanza

El auditorio de Rianxo alberga esta tarde la proyección de un cortometraje de Amancio Losada sobre la píllara das dunas

Manuel Losada, ganador de nueve premios literarios, presentará a partir de las ocho de esta tarde, en el Pazo de Goiáns, en Boiro, su libro ‘La sombra de Carmen’

Chechu López
29/05/2026 05:20
Imagen parcial del cartel sobre el cortometraje 'Píllara, a última píllara das dunas'
Imagen parcial del cartel sobre el cortometraje 'Píllara, a última píllara das dunas'
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La sala Arcos Moldes del auditorio municipal de Rianxo dará cabida a partir de las siete y media de esta tarde a la proyección del cortometraje titulado 'Píllara, a última píllara das dunas' del rianxeiro Amancio Losada Vicente, y con música de la artista local Aida Saco Beiroa. 

La sinopsis de este trabajo audiovisual indica que Píllara es el nombre de la última de las píllaras das dunas que, tras numerosos infortunios y adversidades, lleva con ella los huevos que podrían hacer que su especie no desaparezca para siempre del planeta. 

Para conseguirlo, debe encontrar un espacio que sea lo suficientemente seguro para anidar, poner sus huevos y criar sus polluelos. No parece tarea nada fácil, por lo que recorre todo el mundo y pregunta a todos cuantos se cruzan en su camino, ya sea por tierra o mar, si conocen algún lugar para sus crías

Literatura, intriga y emoción

Otro Losada, pero en esta ocasión, el escritor gallego Manuel Losada, ganador de nueve premios literarios, presentará a partir de las ocho de esta tarde, en el Pazo de Goiáns, en Boiro, su libro ‘La sombra de Carmen’. Será un acto que se anuncia cargado de misterio, emoción y sorpresas para los asistentes.

La obra supone la continuación de la novela del género negro y thriller psicológico ‘El banco de Carmen’, y en la que regresa el inspector Francisco Alcalde, decidido a descubrir la verdad del caso y resolver la incógnita que marca la trama: dónde está el cuchillo. 

Durante ese acto, Losada, conocido por muchos lectores como “el Stephen King gallego”, abordará el proceso creativo de la novela, la evolución de sus personajes y el peso del misterio psicológico en una historia donde las sombras del pasado continúan muy presentes. El evento contará con la colaboración de la empresa Jealsa, cuyo apoyo e implicación son destacados por el autor.

Manuel Losada muestra alguna de sus obras literarias, entre las que figura 'La sombra de Carmen'
Manuel Losada muestra alguna de sus obras literarias, entre las que figura 'La sombra de Carmen'
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