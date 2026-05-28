Amicos se encargará de la limpieza de los fondos marinos de las dársenas de varios puertos de O Barbanza y su entorno

El director xeral de Amicos, Xoán España, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio álvarez, se reunieron en la mañana de ayer en la sede del ente portuario autonómico

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió ayer en su despacho con el director xeral de Amicos, Xoán España, para abordar posibles vías de colaboración entre ambas entidades. y avanzaron en distintas iniciativas para el desarrollo de acciones de concienciación y mejora ambiental en los entornos portuarios. Durante ese encuentro, ambos revisaron otras actuaciones desarrolladas por la entidad en colaboración con la Administración autonómica, y concretamente las vinculadas a la Consellería do Mar

Además, España le presentó al presidente del ente portuario una propuesta de limpieza de los fondos marinos portuarios de varias dársenas de la comarca barbanzana por parte de usuarios de la asociación. Por parte del ente público, su presidente mostró total disposición a llevar a cabo esa iniciativa, coordinando las actuaciones de Amicos con otras actividades que se llevan a cabo en la dársena para aportar mayores facilidades a la entidad a la hora de realizar las limpiezas. Asimismo, Álvarez aseguró que estudiarán otras posibles colaboraciones futuras.