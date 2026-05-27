La Audiencia condena a una multa de 3.240 euros a un cliente de un bar de O Barbanza por realizar tocamientos a una menor de edad

El juicio se celebró el pasado 7 de mayo en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó al cliente de un bar de O Barbanza al pago de una multa de 3.240 euros por realizar tocamientos no consentidos a una menor de edad, de 16 años, a pesar de que el propietario del establecimiento le advirtió sobre la edad de la víctima. Además de la multa, la sala le impone el pago de una indemnización a la víctima de 5.486 euros, de los cuales el acusado antes del juicio oral ingresó en la cuenta de consignaciones del órgano judicial 2.000 euros en concepto de pago de la responsabilidad civil, y "que deben entregársele inmediatamente". El fallo no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la sentencia se señala que, tras el incidente, la afectada sufrió un cuadro de ansiedad que requirió tratamiento. El tribunal, tras valorar las pruebas y las circunstancias del caso, concluyó que los hechos constituyen un delito de agresión sexual. Los magistrados tienen en cuenta que “el tocamiento fue fugaz y sobre la ropa, lo que reduce la intensidad del ataque a la libertad sexual, y las circunstancias concurrentes -lugar público, perceptibilidad del acto por terceros, inmediata reacción para poner ﬁn a la situación-”, así como “las circunstancias personales del culpable”, que realizó el hecho “bajo el inﬂujo de sustancias tóxicas”.

“No hay la más mínima duda sobre qué ocurrió. La declaración de la víctima ha sido clara y persistente en la descripción del hecho, de extrema simplicidad, y sus manifestaciones se vieron corroboradas por la declaración del titular del establecimiento”, subraya en la sentencia, en la que explica que también hay una grabación de los hechos, que ocurrieron en torno a las ocho de la tarde del 11 de octubre de 2024 en un establecimiento hostelero de la comarca, y cuya causa fue seguida en la Plaza 2 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira.