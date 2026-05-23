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O Barbanza

Un motorista herido de gravedad tras un accidente en al AG-11 a su paso por Rianxo

El suceso ocurrió sobre las ocho de esta tarde

Sandra Rey
23/05/2026 22:33
Una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 fue movilizada hasta el lugar de la AG-11 en el que se registró la salida de vía
Imagen de archivo de una ambulancia
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Un motorista resultó herido grave esta tarde tras un aparatoso accidente mientras circulaba por la AG-11 a su paso por Rianxo. El suceso ocurrió sobre las ocho de esta tarde, a la altura del kilómetro 12 de la vía. 

Fuentes de los Bomberos de Boiro -que acudieron al lugar de los hechos- explican que el conductor perdió el control del vehículo y cayó sobre la mediana, deslizándose durante un largo tramo hasta desplomarse hacia el otro lado de la autovía. El incidente le ocasionó lesiones importantes, sobre todo por el lado izquierdo del cuerpo, explican, motivo por el que tuvo que se movilizado el helicóptero de urgencias sanitarias.

accidente moto ag 11

Hasta el lugar de los hechos también acudió la Policía Local y Protección Civil de Rianxo, una ambulancia medicalizada de Servicio de Urgencias Sanitarias-061 y la Guardia Civil.

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