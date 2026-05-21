Nace el Club de Produto Enogastronómico Barbanza Arousa para impulsar un destino comarcal ligado al mar, diferenciado y experiencial
Es iniciativa de la mancomunidad a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Viaxe a través da historia dos sabores’, con apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia y Next Generation EU
Liderado por la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, y con la implicación de representantes de las áreas municipales de Turismo de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo se acaba de crear el Club de Produto Enogastronómico, una herramienta de cooperación público-privada que surge para contribuir a la consolidación de la comarca como destino enogastronómico diferenciado, competitivo, de calidad y experiencial. Esta semana se está desarrollando el primer turno de sesiones informativas en las cuatro localidades que la conforman, y que están dirigidas a empresas, profesionales y agentes turísticos locales para explicarles la necesidad de generar una marca turística propia, vinculada a una enogastronomía ligada al mar, con producto y en conserva y a los vinos de la tierra, de la Indicación Xeográfica Protexida ‘Barbanza-Iria’.
Igualmente, se destaca que está "arroupada por unha oferta lúdico-cultural ligada a unha abondosa historia, ao patrimonio, industria e actividades mariñeiras e a unha paisaxe e natureza únicas", precisaron desde la entidad supramunicipal. Así, restaurantes, bodegas, conserveras, cofradías, lonjas, taxistas, alojamientos, agentes turísticos locales y comercio pueden adherirse al proyecto contactando a través del envío de mensajes a las direcciones de correo electrónico patricia.miralles@barbanzarousa.gal o info@barbanzarousa.gal.
“Estamos moi contentos e temos moitas expectativas porque son moitas as empresas interesadas nesta proposta da mancomunidade, coa que pretendemos posicionarnos como territorio enogastronómico de primeira orde”, declaró Fátima Cachafeiro, gerente de Barbanza Arousa. Según señalan desde la entidad supramunicipal, el reto que asumen es “ilusionante”: definir una oferta propia y diferenciada en una Galicia, conocida y reconocida, como referente gastronómico. Y, en palabras de Cachafeiro “queremos que estas experiencias diferenciadoras e de calidade atraian visitantes durante todo o ano, que axuden á desestacionalización do turismo”.
En el citado club, presidido por la mancomunidad, se definirá una oferta única para todo el territorio, se diseñarán estrategias y acciones de posicionamiento y captación de visitantes y se evaluarán los resultados, previa recopilación y análisis de necesidades y propuestas. “A creación deste club é unha da iniciativa incluída no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSDT) ‘Viaxe a través da historia dos sabores-Barbanza Arousa¡, que promove a Mancomunidade Rías de Arousa Norte, co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado por fondos Next Generation da UE”, precisan desde la entidad impulsora.