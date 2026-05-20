Dieciocho niños de los campamentos de refugiados saharauis pasarán sus vacaciones en paz en O Barbanza

Los cinco niños y niñas saharauis que fueron acogidos por familias de Rianxo el verano pasado y que fueron recibidos por la corporación municipal repetirán experiencia en julio y agosto próximos

Un total de 18 niños y niñas de 10 a 12 años procedentes de los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia, pasarán este verano sus “vacaciones en paz” con un quince familias de acogida de O Barbanza. Así lo indican desde la delegación de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps). Ribeira será la localidad en la que recalarán un mayor número de chiquillos, con un total de 7, de los que tres son nuevos y cuatro repetirán experiencia, y que serán acogidos por cinco familias.

A continuación se sitúa Boiro, con seis pequeños -repiten todos de años anteriores en este programa e incluso hay dos que pasarán su quinto verano en Galicia, que es una de las novedades de esta edición, permitiendo que puedan volver los nacidos en 2014 pese a haber rematado el ciclo- con otras tantas familias. Luego se sitúa Rianxo, con cinco chiquillos, que también repiten, con una de ellos participando en su quinto año, con un total de cuatro familias de acogida.

Sin acogidas

A Pobra no cuenta este año, al igual que viene sucediendo desde la pandemia, ni con niños ni con familias de acogida, por lo Covadonga Rodríguez, integrante de una familia de acogida y delegada de Sogaps para la comarca, indicó que van a tener que trabajar mucho para animar a la participación, pues señaló que quienes lo hicieron con anterioridad, no lo retomaron al acabar el ciclo, “e a pandemia marcou un antes e un despois”.

En este sentido, señaló que Boiro tampoco tuvo ninguno en el primer año postpandemia, pero luego lograron recuperarse. También dijo que en esa cuestión hay muchos condicionantes que influyen, como es el trabajo y la disponibilidad horaria durante el verano para atender a niños, o incluso casos por problemas de salud que les impiden tenerlos, así como por otras razones personales o de cansancio.

Covadonga Rodríguez indicó que, pese a lo que está sucediendo en la localidad pobrense, O Barbanza cuenta con un “bo nivel” de familias de acogida para su densidad de población, y subrayó que es una comarca “moi activa” en cuanto al trabajo de solidaridad con el Sáhara, “non só no acollemento de nenos, senón tamén no desenvolvemento de actividades de sensibilización en favor de la causa saharaui tanto en centros educativos y ayuntamientos, que apoyan abiertamente los programas de Sogaps y la causa saharaui. Estamos contentos porque hai un traballo e apoio constante, e é unha zona que responde ben as nosas chamadas”, precisó.

Llamamiento

Respecto a las familias de acogida, la delegada de Sogaps en O Barbanza indicó que hay varios tipos, pero que prevalecen los que acogen a un niño y establecen una estrecha relación con su familia biológica, y prefieren esperar a que el siguiente, ya sea un hermano menor o primo suyo, cumpla los 8 años. La asociación quiere traer 300 niños saharauis a Galicia, que pueden viajar en dos aviones desde Argelia, y para la que aún quedan plazas libres, aunque pocas.

Por ello, hace un llamamiento a la sociedad gallega para que se una a esta acción solidaria, que lleva tres décadas ayudando a las familias saharauis que viven desde hace medio siglo en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental no ano 1975. Así, todas las familias interesadas en participar en el programa o quieran más información pueden contactar con la asociación a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico asociacionsogaps@yahoo.es, teléfono 986 262 637 o WhatsApp 678 727 382.

Los chiquillos saharauis llegarán en los primeros 10 días de julio y, tras pasar de 7 a 8 semanas, regresarán a los campamentos de refugiados de Tindouf los primeros días de septiembre

Los objetivos fundamentales del programa pasan porque los niños salgan de los campamentos de refugiados en los meses de julio y agosto y se alejen de sus temperaturas extremas que alcanzan los 60 grados a la sombra, pero también para que pasen las revisiones médicas -la comisión de Sanidad está logrando que también se les hagan revisiones en los campamentos-, que tengan una alimentación saludable y variada -las ayudas humanitarias, en la que el peso no lo lleven los alimentos no perecederos, sino que puedan consumir frutas, verduras, carne, huevos, leche “produtos que non son tan fáciles de conseguir alí, sobre todo debido ao enorme recorte das axudas humanitarias, o que provoca que a vida nos campamentos de refuxiados se faga máis difícil".

Rodríguez subrayó que por eso, "aparte dunha solución política, fai falta apoios de cooperación e solidariedade internacional como pode ser Vacacións en Paz”. Y se busca que culturas diferentes, que aprendan español y gallego, que vean una manera distinta de vivir en paz y que sepan convivir en una realidad distinta de la suya durante el resto del año en los campamentos de refugiados, realizar actividades como ir a la playa y a la piscina, a las fiestas y a las atracciones.

Conflicto olvidado

Desde Sogaps añaden que aunque se trata de culturas distintas, “tamén lles resulta próxima, porque non hai que esquecer que eles foron a provincia 53 de España, que segue a ser a potencia administrador e o único territorio de África que queda sen descolonizar. Para eles é importante manter ese vínculos reivindicar a súa esencia como país diferente de Marrocos, que é o país ocupante”, sostiene.

Covadonga Rodríguez señaló que los objetivos de acogida del programa ‘Vacacións en Paz’ se están consiguiendo, convirtiéndose en uno de los más exitosos de solidaridad y cooperación internacional, dando a conocer y sensibilizando a la población, a través de la comisión Ensino, aportando visibilidad sobre la existencia de un “conflito esquecido’, pero no a los relativos a su liberación.

Y recordó que sobre la mesa está la propuesta de Marruecos para que el Sáhara Occidental pase a ser una autonomía dentro de ese país, pero los saharauis refugiados no lo quieren así porque sostienen que no es por lo que llevan luchando medio siglo, “e que son partidarios da celebración dun referéndum para expresar a súa opinión”, según recordó la delegada de Sogaps.