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Diario de Arousa

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O Barbanza

Cazas y otras aeronaves del Ejército del Aire sobrevuelan O Barbanza y Arousa y provocan una gran expectación

Chechu López
20/05/2026 15:05
Dos aeronaves del Ejército del Aire sobrevolaron el espacio aéreo de Ribeira
Imagen de una de las aeronnaves del Ejército del Aire que sobrevoló el espacio aéreo de Ribeira
Chechu Río
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La ciudadanía de Ribeira se sobresaltó a última hora de esta mañana al escuchar fuertes ruidos que procedían de la atmósfera. Segundos después ya se pudo ver y comprobar que se trataba de cazas o aviones de combate sobrevolando el espacio aéreo, así como otras aeronaves del Ejército del Aire -varios aviones de transporte de personal y de material, cinco helicópteros y hasta un hidroavión, que llegaron a rondar la decena y que dejaron su estela en el cielo. Esa presencia generó mucha expectación y curiosidad por lo que pudieran estar haciendo en la zona. Para tranquilidad de la ciudadanía, no se trataba de ningún ataque, ni nada por el estilo.

Imagen de aeronnaves del Ejército del Aire que sobrevoló el espacio aéreo de la Ría de Arousa
Imagen de unos de los cazas del Ejército del Aire que sobrevoló el espacio aéreo de la Ría de Arousa
Gonzalo Salgado

Según pudo saber este periódico, se trató de alguno de parte de las 24 aeronaves procedentes de diferentes bases distribuidas por la geografía nacional y que el próximo 30 de mayo participarán en el desfile de celebración en Vigo del Día de las Fuerzas Armadas Españolas. Lo que estaban haciendo era ocupar zonas de espera y estar preparados para que, en cuanto se les avisase, poder incorporarse al ensayo que se viene desarrollando a lo largo de esta mañana en el espacio aéreo de la ciudad olívica. Aunque en su gran mayoría volaban a cierta altura, otros llegaron a pasar algo más cerca de los edificios, lo que hizo que pudieran ser más visibles, pero siempre guardando las distancias de seguridad.

Imagen de aeronnaves del Ejército del Aire que sobrevoló el espacio aéreo de la Ría de Arousa
Imagen de dos cazas del Ejército del Aire que sobrevoló el espacio aéreo de la Ría de Arousa
Gonzalo Salgado
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