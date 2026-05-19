O Barbanza recibe este año 44.155 euros en ayudas de la Xunta, el doble que en 2025, para la promoción del ‘fermosismo’

Do Campo supervisó actuaciones en Rianxo con ayudas de la convocatoria de 2025

O Barbanza recibe este año ayudas de la Xunta de Galicia por importe total de 44.155 euros para promover el ‘fermosismo’ a través de una quincena de actuaciones que contribuyan a mejorar la imagen exterior de viviendas y otros bienes, así como la retirada de elementos adyacentes que perjudiquen su estética o generen impacto visual negativo. Ese importe supone el doble otorgado en 2025 cuando dejaron entonces en la comarca 22.411,42 euros para acometer ocho proyectos.

Rianxo ya fue en 2025 la localidad barbanzana más beneficiada con esas ayudas -la segunda de la provincia, por detrás de Melide-, con 17.879 euros para acometer 6 actuaciones, seguida de Boiro con 3.000 euros para una y Ribeira con 1.532 euros para otra. Este año, 11 actuaciones en Rianxo reciben 32.155 euros -el tercero más beneficiado de la provincia-, mientras que los municipios ribeirense y boirense reciben 6.000 euros para dos intervenciones, cada uno.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto al director del Instituto de Estudos do Territorio, Enrique Luis de Salvador, visitó Rianxo para supervisar dos actuaciones llevadas a cabo por particulares en los lugares de A Casilla y A Ermida al amparo de esas ayudas de la convocatoria de 2025. Una de ellas, con 3.000 euros de ayuda, permitió la restauración del revestimiento de los elementos de la fachada de una casa, y la otra contó con una ayuda ligeramente inferior para recuperar y restaurar el revestimiento de los muros del cierre de su finca.

Durante la visita, la representante del gobierno gallego destacó la buena acogida que tienen esas aportaciones económicas entre la ciudadanía y puso en valor el “impacto positivo” que pueden tener pequeñas intervenciones en la mejora del paisaje y de los entornos urbano y rural. Do Campo recordó que esas ayudas permiten obtener un máximo 3.000 euros por actuación, con una subvención de hasta el 70% de la inversión.