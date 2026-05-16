El Camino de Santiago en O Barbanza se hace visible en una exposición en la capital gallega
La ruta peregrinación del Camino de Santiago que atraviesa la comarca barbanzana se está haciendo visible desde este jueves en la sala del peregrino del Monasterio de San Martín Pinario, en la capital gallega, con la apertura de la exposición divulgativa y promocional ‘Culto e cultura xacobea no Barbanza e Sar’, impulsada por la Asociación Amigos do Camiño de Santiago no Barbanza e Sar. que la definen como "unha mirada ás orixes do Camiño".
Se trata de una muestra comisariada por el historiador y gestor cultural Antonio González Millán, que es director del Museo Valle-Inclán de A Pobra, que cuenta con amplia experiencia académica y publicista sobre el fenómeno jacobeo en Galicia, y reúne una colección de instantáneas del fotógrafo Adolfo Enríquez, profesional reconocido por numerosas distinciones y galardones internacionales y por haber obtenido 13 premios nacionales de fotografía LUX, así como por menciones en los Premios Goya, y por la autoría de publicaciones sobre las distintas rutas del Camino de Santiago o de la revista oficial de la Catedral compostelana.
Las imágenes de que se compone ‘Culto e cultura xacobea no Barbanza e Sar’ conforman un recorrido visual por la ruta jacobea barbanzana, y a ellas se suma la selección de piezas impresas y de orfebrería, que son síntesis de "un proxecto con empeños de rigor no que o colectivo traballa dende 2017 co obxectivo de documentar, identificar, recuperar e mellorar o antigo Camiño de Santiago na península do Barbanza e Sar", precisó González Millán.
Tradición jacobea
Ese itinerario atraviesa los cuatro municipios que conforman O Barbanza -Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo-, Dodro y Padrón, villa esta última de la que se destaca su "notoria tradición xacobea", y que enlaza en Iria Flavia con el trazado del Camino de Santiago procedente de Portugal, "actuando a localidade rosaliana como punto de encontro entre as rutas históricas de peregrinación por vía terrestre que descorren polas dúas bandas da Ría de Arousa e por ter acollido a primitiva 'Sé Iriense', trasladada a Compostela logo dos sucesos do achádego do corpo santo do Apóstolo", precisó el comisario de la exposición.
Desde la entidad impulsora de esta muestra se promociona la ruta de peregrinación que cruza la comarca barbanzana se la promociona haciendo referencia "á tradición sobre as orixes do Camiño de Santiago e á lenda haxiográfica da chegada dos restos do Apóstolo Santiago dende Palestina ata Galicia por vía marítima, a través da Ría de Arousa e dos ríos Ulla e Sar, convidando a seguir un itinerario simbólico e espiritual coñecido dende a Idade Media como a 'Traslatio', máis tamén de uso práctico ao tránsito humano desde as comunidades situadas no norte arousán cara a Santiago de Compostela durante séculos".
Dimensiones de la ruta
Esta exposición permanecerá abierta al público durante todo el verano y hasta que concluya el mes de octubre, "consolidándose como unha proposta cultural que busca difundir a dimensión histórica, espiritual e patrimonial do Camiño de Santiago na comarca do Barbanza e val do Sar. A concorrencia de valores excepcionais e situación xeográfica resultan estratéxicos na actualidade cara á diversificación das alternativas no fenómeno da peregrinación xacobea como para a desestacionalización dos fluxos de camiñantes e doutro tipo de persoas viaxeiras no territorio galego", subrayó Antonio González.
El acto de inauguración contó con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, además de otras autoridades y representantes institucionales y culturales, de las empresas patrocinadoras -Congalsa y Hospedería San Martín Pinario-, de las administraciones colaboradoras y de responsables vinculados a este proyecto cultural y jacobeo, como el deán y coengos del cabildo de la Santa, Apostólica y Metropolitana Iglesia (SAMI) compostelana, componentes de la Real Sociedade Económica do País de Santiago, el alcalde y la concejala de Cultura pobrenses y varios ediles de las corporaciones municipales de Ribeira y Dodro, entre otros.