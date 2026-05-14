Un total de 35 alumnos de los colegios de Boiro recibieron este curso atención terapéutica de las psicólogas de la Fundación Amigos de Galicia

Las psicólogas de la Fundación Amigos de Galicia prestaron atención terapéutica a estudiantes de centros educativos de la localidad boirense

La Fundación Amigos de Galicia cerró el curso escolar reforzando su programa de atención psicológica en centros educativos, un servicio especializado del que indica que sigue creciendo tanto en número de intervenciones como en coordinación con los colegios y departamentos municipales de Servicios Sociales. Durante este curso académico, las psicólogas de la entidad atendieron a un total de 35 menores de Boiro, mediante sesiones individualizadas desarrolladas dentro de los propios centros educativos.

En total, desde los departamentos de Orientación de los centros educativos boirenses se trasladaron previamente alrededor de 60 casos susceptibles de valoración psicológica, tras la que finalmente fueron los referidos 35 con quienes se inició intervención terapéutica. La diferencia entre los casos valorados y los que finalmente recibieron atención responde a distintos factores, entre ellos la falta de autorización familiar para iniciar el servicio o la detección de necesidades que requerían otro tipo de intervención especializada, como logopedia, refuerzo educativo u otros recursos más adecuados a cada situación concreta.

Además de la atención individual a los menores, el programa incluye seguimiento y orientación a las familias, así como coordinación continua con el entorno educativo mediante reuniones con tutores y personal docente. Al finalizar cada proceso terapéutico, la Fundación emite el correspondiente informe de intervención. Precisamente, desde los propios Servicios Sociales municipales trasladaron una valoración muy favorable del programa, destacando sobre todo la rapidez de acceso a la atención psicológica, la coordinación entre profesionales y la cercanía que supone desarrollar las sesiones dentro del entorno educativo habitual de los menores.

Desde la Fundación Amigos de Galicia precisaron que entre las principales situaciones abordadas durante este curso destacan dificultades emocionales y conductuales relacionadas con síntomas de ansiedad, conflictos familiares y sociales, procesos de duelo, baja tolerancia a la frustración o problemas asociados al abuso de pantallas. También se realizaron intervenciones con menores que presentaban diagnósticos previos como TDAH, TEA, TEL o dislexia.