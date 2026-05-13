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O Barbanza

Cuarenta y seis alumnos rematan su formación en pastelería y cocina y de carretillero a través del PIE de Boiro, Rianxo y A Pobra

Chechu López
13/05/2026 06:00
Un total de 14 alumnos completaron su formación en fundamentos básicos de cocina
Un total de 14 alumnos completaron su formación en fundamentos básicos de cocina
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Un total de 46 alumnos rematan su formación en pastelería y cocina y de manejo de carretilla elevadora a través del Programa Integrado de Emprego 2025-2026 (PIE) compartido entre las localidades de Boiro, Rianxo y A Pobra. En el primero de los cursos, de 20 horas de duración, fueron un total de 14 participantes los que recibieron preparación en técnicas culinarias y aplicación de los fundamentos básicos en pastelería, pudiendo adquirir conocimientos sobre la utilización y tratamiento de diversos productos para la distintas elaboraciones de pastelería y repostería. 

Por otro lado, otros 14 alumnos asistieron a un curso de aplicación de fundamentos básicos en cocina, en el que recibieron 60 horas de formación en técnicas culinarias y aplicación de los fundamentos básicos de productos alimentarios, y pudieron adquirir conocimientos para la utilización y tratamiento de diversos alimentos para diversas elaboraciones gastronómicas, emplatado y presentación de menús. 

Por último, otra de las formaciones impartidas consistió en conducción y manejo de carretillas elevadoras y condiciones de seguridad, con 18 personas inscritas que recibieron 20 horas formativas para la adquisición de conocimientos en control de cargas y desplazamientos de las mismas, operaciones de mecánica básica, simbología, paletización y almacenaje, seguridad y prevención de riesgos.

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