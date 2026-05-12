Las obras del apeadero de autobuses de Ribeira y en el Pazo do Martelo en Rianxo logran premios ‘Próximos’ del COAG
Las obras de construcción del apeadero o parada central de autobuses, en el Malecón de Ribeira, con diseño de los arquitectos Santiago Rey Conde y Ismael Ameneiros Rodríguez, y de rehabilitación del Pazo do Martelo en Rianxo, diseñada por Sandra González Álvarez, han obtenido premios ‘Próximos’ de la delegación compostelana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en su segunda edición.
Respecto al primero de ellos, el jurado valoró “a competencia da arquitectura para enfrontarse a un programa sinxelo coa ambición de que a súa singular poética mellore tamén a contorna inmediata”, y añade que “merecen ser destacados o interese por atenuar a ruidosa paisaxe industrial posterior e a elección do formigón armado para asegurar a durabilidade”.
Y del segundo señala que la intervención destaca por la “complexidade técnica de reverter actuacións incompatibles realizadas sobre un inmoble BIC, recuperando a lóxica construtiva orixinal dende criterios de sustentabilidade e circularidade”. Igualmente, valoró de manera especial “a sobriedade material do proxecto e o protagonismo da madeira na construción dunha atmosfera interior cálida e contemporánea, resolvendo con sensibilidade a adaptación do pazo a un novo uso público e cultural”.
La delegación de Santiago de Compostela del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) falló la segunda edición de los Premios “Próximos”, en los que se reconocen obras y proyectos realizados en la demarcación colegial, en la que se engloban 32 municipios del sur de la provincia, es decir, municipios de las áreas de Compostela y O Barbanza, entre otros. Se presentaron un total de 40 propuestas a esta convocatoria, de las que finalmente el jurado eligió las once obras ganadoras.
El jurado estuvo integrado por los arquitectos Sergio Sebastián Franco (Calatayud), Cristina García Fontán (Cotobade) y Ricardo Sánchez Lampreave (Madrid) que, en líneas generales, destacaron el alto nivel de las propuestas presentadas, “que atesouran grandes doses de arquitectura de calidade”, según comunicaron desde el COAG, así como que “a variedade dos programas presentados, dos tipos de intervención requiridos e das localizacións e os seus contextos, máis aló de dificultar a elección, volveron a demostrar a solvencia e a versatilidade da arquitectura para satisfacer as puxantes necesidades dunha sociedade enfrontada ao futuro desde a súa historia e a súa tradición”.