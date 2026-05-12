Echa a andar la segunda fase del proyecto ‘Cabalga’, incorporando última tecnología para monitorizar los ecosistemas marinos vulnerables

El proyecto 'Cabalga' contempla entre sus acciones el Hospital de Cr¡orais, que se ubica en el vestíbulo de la lonja ribeirense, donde ha recibido visitas de grupos de alumnado de centros educativos Chechu Río

El proyecto ‘Cabalga’, impulsado por el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, junto con la asociación Amicos, inicia su segunda fase, que se desarrollará hasta julio de 2027, incorporando la tecnología más innovadora para la monitorización de ecosistemas marinos vulnerables, que permite consolidar el trabajo desarrollado y refuerza la restauración activa con nuevas herramientas científicas, alianzas estratégicas y un modelo colaborativo de alto impacto.

Desde Amicos se recordó que en su primera fase, 'Cabalga' implementó acciones piloto de restauración activa en espacios marinos protegidos y que estuvieron centradas en hábitats estructurales clave como las gorgonias, las praderas de Posidonia oceánica y los bosques de laminarias. "Estas intervenciones permitieron reintroducir en el medio natural organismos capturados accidentalmente por la pesca artesanal y reforzar poblaciones en áreas degradadas, contribuyendo a recuperar la funcionalidad de ecosistemas especialmente sensibles".

Reintroducción de especies

Y agrega que entre sus resultados más destacados figuraron la reintroducción de más de 800 gorgonias, cerca de 4.000 haces de Posidonia oceánica y alrededor de 1.700 ejemplares de laminarias. "Estas actuaciones favorecieron la biodiversidad bentónica, incrementado la resiliencia de los ecosistemas y mejorado el hábitat de numerosas especies de interés pesquero", subrayó.

Los responsables de este proyecto incidieron en que, sobre esa base, 'Cabalga II' mantiene el foco en los ecosistemas marinos vulnerables y en la restauración activa de estos hábitats, pero precisan que "da un paso más en su carácter innovador mediante la incorporación de tecnología avanzada para la monitorización y la optimización de protocolos que aseguren la viabilidad de las restauraciones a largo plazo".

Además, impulsará ensayos de criopreservación -conservación a muy bajas temperaturas- de ovocitos y esperma de gorgonias, con el objetivo de crear reservas biológicas que faciliten su reproducción futura y refuercen las estrategias de restauración. Esta línea se sitúa a 'Cabalga II' en la vanguardia de la biotecnología azul aplicada a la conservación marina.

Ampliación del consorcio

Por otro lado, ese salto técnico se acompañará de una ampliación del consorcio. Así, a las entidades impulsoras se suman la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y el Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia, "una alianza que permitirá ampliar el alcance geográfico del proyecto, generar nuevas sinergias científico-sociales y reforzar la implicación del sector pesquero en la conservación del litoral", destacaron.

Desde Amicos señalaron que "el éxito de 'Cabalga' radica en su modelo de trabajo colaborativo, que integra conocimiento científico, experiencia del sector pesquero y compromiso social, incorporando además la participación activa de personas con discapacidad intelectual como agentes clave en las tareas de restauración". E incide en que ese enfoque no solo aporta soluciones ambientales efectivas, sino que impulsa la inclusión y demuestra que la conservación marina es una responsabilidad compartida.

Por último, los impulsores destacan de 'Cabalga II', que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que representa un avance decisivo hacia "una restauración marina más eficiente, tecnológica y colaborativa, capaz de responder a los desafíos del cambio global".