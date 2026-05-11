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O Barbanza

Pesca Saúde divulga todos los beneficios de los productos pesqueros en el centro de salud de Ribeira

C. Hierro
11/05/2026 10:14
La charla será en el centro de salud de Ribeira
La charla será en el centro de salud de Ribeira
D.A.
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El proyecto Pesca Saúde aterriza hoy en el centro de salud de Ribeira de la mano del Galp Ría de Arousa en horario de once a una. El objetivo de esta iniciativa es divulgar entre la población los diferentes beneficios que tiene para la salud y para el bienestar, el consumo de productos pesqueros locales.

Bajo el lema ‘Alimentos do mar, alimentos de vida’ comunicarán, entre otras cosas, las propiedades nutricionales que tienen los pescados o mariscos y repartirán guías en las que muestran distintos hábitos de vida saludable.

Además entregarán entre los usuarios cales de descuento de cinco euros aplicables en las diferentes pescaderías a la hora de comprar este tipo de productos.

Tras la visita a este centro de salud de Ribeira, la actividad -financiada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura- se trasladará a Vilagarcía mañana y a O Grove, el miércoles. En estas dos localidades también se instalarán en el centro de salud y en el mismo horario.

Pesca Saúde también tiene previsto que, en el futuro, se lleven a cabo unas Cornadas Técnicas en las que, una experta del ámbito sanitario en nutrición deportiva expondrá los beneficios del consumo de producto pesquero.

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