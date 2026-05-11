Pesca Saúde divulga todos los beneficios de los productos pesqueros en el centro de salud de Ribeira

La charla será en el centro de salud de Ribeira D.A.

El proyecto Pesca Saúde aterriza hoy en el centro de salud de Ribeira de la mano del Galp Ría de Arousa en horario de once a una. El objetivo de esta iniciativa es divulgar entre la población los diferentes beneficios que tiene para la salud y para el bienestar, el consumo de productos pesqueros locales.

Bajo el lema ‘Alimentos do mar, alimentos de vida’ comunicarán, entre otras cosas, las propiedades nutricionales que tienen los pescados o mariscos y repartirán guías en las que muestran distintos hábitos de vida saludable.

Además entregarán entre los usuarios cales de descuento de cinco euros aplicables en las diferentes pescaderías a la hora de comprar este tipo de productos.

Tras la visita a este centro de salud de Ribeira, la actividad -financiada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura- se trasladará a Vilagarcía mañana y a O Grove, el miércoles. En estas dos localidades también se instalarán en el centro de salud y en el mismo horario.

Pesca Saúde también tiene previsto que, en el futuro, se lleven a cabo unas Cornadas Técnicas en las que, una experta del ámbito sanitario en nutrición deportiva expondrá los beneficios del consumo de producto pesquero.