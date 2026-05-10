Los mayores de Ribeira disfrutaron de un día festivo con música y menú especial

Momentos del Encontro das Persoas Maiores en Ribeira

Las personas mayores de Ribeira vivieron, el día de ayer, una jornada especial que reunió a unos 900 comensales en una mesa vestida para la ocasión.

El tradicional Encontro das Persoas Maiores, celebrado en el complejo deportivo de A Fieiteira convertido en un salón de eventos, contó con la presencia de centenares de vecinos y vecinas, así como de miembros del gobierno municipal y la propia alcaldesa de la localidad, María Sampedro.

Antes de sentarse a la mesa, los participantes en este evento participaron en una misa solemne en la iglesia parroquial de Santa Uxía cantada por la Coral Polifónica Municipal. Después de este acto, se trasladaron al pabellón, momento en el que la alcaldesa no dudó en darles la bienvenida.

Momentos del Encontro das Persoas Maiores en Ribeira

“Podería dicir que hoxe vós sodes os protagonistas, pero sempre o fostes porque Ribeira é o municipio que hoxe coñecemos grazas a vós, todos nós somos quen somos por vós.”, señaló Sampedro. Y continuó: “Espero que as xeracións máis novas e as futuras esteamos á altura do voso legado. O que si me podo comprometer é a que asumimos o voso testemuño con total respecto coa pretensión de que Ribeira siga medrando e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños”.

El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, también quiso ofrecerles unas palabras y les reconoció su “esforzo, sacrificio e traballo”. De la misma manera, dio valor a su generacion diciendo que “Vós sodes o xerme da Ribeira que hoxe coñecemos. A Ribeira traballadora. A Ribeira do mar. A Ribeira loitadora. A Ribeira das familias que sacaron adiante esta cidade con moitísimo esforzo. Nada do que somos existiría sen vós.”

Tras las palabras del gobierno municipal los asistentes pudieron disfrutar del menú especial que estaba compuesto de un primer plato con camarones, cigalas y navajas y un segundo con carrillera ibérica con patatas. Además, incluía postre y bebidas variadas.

La celebración, que se alargó hasta la noche, contó con la música de Dani Dj, un profesional de la música local.