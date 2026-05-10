El nuevo espectáculo de Brais das Hortas llena el Teatro Cine Elma de risas e imaginación

El espectáculo de Brais das Hortas en A Pobra Facebook del Concello

El Teatro Cine Elma acogió el estreno del nuevo espectáculo del artista Brais das Hortas. La obra, que tiene por título ‘Comisión de Festas’ hizo disfrutar a todos los presentes gracias a la combinación de teatro, humor, música e imaginación.

Una de las particularidades de esta puesta en escena es que el público forma parte del espectáculo y, por lo tanto, todos ellos se convierten en los protagonistas de la historia.

Durante el tiempo que duró la función, el escenario se transformó en un auténtico recinto de ferias que tuvo, en los asistentes, a su particular comisión.

El evento forma parte de la programación del Concello con motivo del Día das Letras Galegas que continúa con una andaina el propio día 17.