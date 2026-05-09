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O Barbanza

Ocho ANPA de O Barbanza reciben de la Diputación de A Coruña un total de 22.494 euros para contribuir a financiar sus actividades

Chechu López
09/05/2026 09:10
El gimnasio del instituto ribeirense acogió ayer dos clases de tai-chi, que tendrán continuidad los días 12, 13 y 27 de este mes
El gimnasio del IES Núm,ero 1 de Ribeira acogió el pasado mes de marzo clases de tai-chii
Chechu Río
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La Diputación de A Coruña hizo públicas las ayudas por importe de 242.000 euros para contribuir a la financiación de las actividades de 84 ANPA de la provincia, entre las que figuran ocho de O Barbanza. Se trata de ‘Fonte da Revolta’ del colegio de Asados (3.450 euros), para su proyecto educativo en comunidad 'A nosa terra, a nosa xente'; ‘Caramecheiro’ del IES Nº1 de Ribeira (1.500), para actividades de educación emocional, taichi, teatro y filme; ‘O Areal’ de la EEI ‘Fernández Varela’ (2.264), para su iniciativa 'As pegadas do noso'; ‘Bandaseca’ del CEIP ‘Salustiano Rey’ (1.500), para fomentar la cultura y la conciliación; ‘Loureda’ del CEIP Santa María do Castro (1.500), para su servicio de madrugadores 2026; del CEIPP de Palmeira (5.005), para su proyecto 'Aprendemos e convivimos na escola'; ‘Cadreche’ del CEIP ‘Pilar Maestú’ (5.200), para 'Creando Talentos: programa para o desenvolvemento integral do alumnado', y ‘Santa Uxía’ del CEIPP ‘O Grupo’ (2.075), para su proyecto cultural y comunitario.

Se trata de una convocatoria pionera de la institución provincial de ayudas dirigidas específicamente a las ANPA, a través de la que se reconoce el papel básico de esas entidades en el funcionamiento diario de colegios e institutos, con subvenciones a través de las que se persigue aliviar la carga económica de las familias, que lo llevaban reclamando desde hacía tiempo, y garantizar que el alumnado tenga un acceso a una oferta de actividades amplia y de calidad, independientemente de su situación económica o del municipio en el que vivan. El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, explicó que el abanico de proyectos que reciben financiación es extenso, como programas de conciliación, servicios de desayunos y de madrugadores, actividades extraescolares y el refuerzo de técnicas de estudio, música, teatro o educación ambiental, al igual que proyectos de convivencia escolar, prevención del acoso y fomento de la igualdad y diversidad en las aulas de los centros educativos públicos.

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