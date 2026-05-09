O Pazo de Goiáns encherase de artesanía, literatura, baile e música no Día das Letras Galegas
O Pazo de Goiáns, en Boiro, acollerá o 17 de maio a XV Romaría das Letras no Barbanza, unha actividade que encherá o espazo de literatura, artesanía, baile e música.
A programación con motivo do Día das Letras Galegas arranca ás once, momento no que terá lugar a apertura de portas. A partir das 11:30 abrirase o mercado de artesanía e literatura onde haberá un stan adicado a Begoña Caamaño, homenaxeada nesta xornada.
As actividades continúan a partir das doce cunha actuación de baile galego da man de Xilbarbeira e Abanqueiro. Unha hora despois terá lugar o directo de Maricarme e, ás dúas, comezará o xantar popular amenizado polos Pequenos do Barbansa.
Pola tarde, a partires das catro, abrirá a zona infantil con Miudinho Cooperatica e comezarán as presentacións literarias con Xulio Gutiérrez e o seu libro ‘Elas’ e Encarna Otero e a súa obra ‘A Compostela de Begoña Caamaño”.
Os dous últimos actos programados son una demostración de baile galego ás seis cos grupos Aroña e Abeloura e o concerto do grupo Os Dábaixo que se subirán ao escenario as sete da tarde.