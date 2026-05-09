Los empresarios de Ribeira piden a la Xunta agilizar las obras del polígono industrial

Francisco Martínez Gude, presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira Cedida

La Asociación de Empresarios de Ribeira solicitan a la Xunta de Galicia la mayor diligencia para comenzar con las obras del futuro polígono industrial, ya que, como señalan, la localidad lleva “demasiado tiempo” esperando estos trabajos y “no podemos soportar más la deslocalización de nuestra empresas”.

Desde la entidad indican que, tras la compra por parte del Concello de las dos parcelas que quedaban para poseer la totalidad de los terrenos necesarios para la creación del parque empresarial y después de que el gobierno local pasase a la Xunta la continuidad del proyecto, piden que el gobierno gallego “sea fiel a la palabra dada a miembros de nuestra directiva” y agilicen los trabajos para proceder a la licitación y dar continuidad al proyecto.

De la misma manera, le solicitan que “la burocracia no tenga la obra parada en las telarañas de la administración”.

Los meses de demora en estas obras, indican desde la asociación, hacen que el municipio pierda la oportunidad de que diferentes empresas foráneas se asienten en la localidad y, por tanto, puedan crear puestos de trabajo o incentivar la economía de la zona.

Los empresarios de Ribeira, además, piden a la alcaldesa, María Sampedro, “que no ceje en su empeño de luchar para que la obra no se estanque”.

La reunión entre la edil y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tuvo lugar en el mes de marzo y, entre los puntos centrales, fue la búsqueda de vías de financiación para el futuro polígono industrial de Ribeira. En ese encuentro, Sampedro ya destacó la necesidad de agilizar los trámites.