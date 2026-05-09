El Mugart rememora el ‘Viaje al centro de la tierra’ de Julio Verne a través de ilustraciones
La exposición estará abierta hasta el mes de agosto
El Museo do Gravado de Artes (Mugar) inauguró la exposición ‘Jules Verne. Viaxe ao centro da terra’, muestra compuesta por un total de 65 ilustraciones originales del dibujante Ignacio Hernández Suñer, más conocido como Íñigo, fechadas a finales de la década de 1950.
El Mugart expone por primera vez todos los originales que conserva de esta obra de Verne, pero, señalan, entre sus fondos también se encuentran dibujos de Íñigo para ‘20.000 leguas de viaje submarino’, ‘Don Quijote de la Mancha’ o ‘Las mil y una noches’.
Durante la presentación de la muestra, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, destacó que la exposición “a non só representa unha viaxe ao centro da terra como o título da peza literaria, senón que tamén é unha viaxe á nosa infancia. Resulta magnífico contemplar estes debuxos que tan ben escenifican as palabras plasmadas por Verne sobre as páxinas.”
La edil, añadió, además, que la exhibición artística es un plan perfecto “para desfrutar coa familia, coa máis pequenos da casa. Deste xeito, pódense achegar á obra de Verne, á o gravado e, por suposto, a toda a arte canta ten que ofrecer o Mugart”.
La muestra estará abierta el público hasta principios del mes de agosto.