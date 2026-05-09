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O Barbanza

El folclore llena la parroquia de Artes con el Bruón Folk Fest

La cita continúa hoy con las actuaciones de grupos como Ardentía o Ramalleira

C. Hierro
09/05/2026 11:40
La alcaldesa de Ribeira en el Bruón Folk Fest
La alcaldesa de Ribeira en el Bruón Folk Fest
Cedida
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El Bruón Folk Fest llenó de folclore gallego la parroquia ribeirense de Artes en el día de ayer y, se espera, que durante toda la jornada de hoy, el ambiente festivo vuelva a reinar en el lugar.

La programación para este sábado comenzó a las once de la mañana, momento en el que se celebró la tercera edición del 'Bruonciño', diseñado para que sean los niños y niñas los que tomen el escenario. 

Durante la mañana, entre otras actividades, está previsto una demostración de forja y cerámica, una charla sobre música junto a Mondra o un espectáculo de humor e imaginación de la mano de Ce Pantasma.

Tras la sesión vermú amenizada por Requinta de Lampai, la tarde se llenará de música con Pakolas, de cultura con el taller pedagógico con Paula Pérez o de baile, a través del taller con Luis Pergo.

La noche comenzará con el directo de Faltriqueira a las nueve. A las diez y media será el turno de Ardentía y, por último, se subirán al escenario del festival el grupo Ramellaira.

Como no podía ser de otra manera, el evento se despedirá hasta el próximo año con el Himno Bruón entonado por todos los presentes.

Programación del Bruón Folk Fest para el sábado
Programación del Bruón Folk Fest para el sábado

Maio Cultural 2026

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, participó en el día de ayer en la apertura de este festival que se enmarca dentro de la programación del Maio Cultural 2026 del Concello.

La regidora señaló que gracias a esta programación todos los vecinos y vecinas de la localidad, así como los visitantes, "poderemos desfrutar da nosa música e baile tradicional con numerosos concertos",

Además, destacó que en esta tercera edición del festival, además de directos, también hay hueco para demostraciones de artesanía, charlas o talleres.

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